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У Шотландії запустили найбільше сховище для відновлюваної енергії

Дарія Демяник
glavcom.ua
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У Шотландії запустили найбільше сховище для відновлюваної енергії
Акумуляторні батареї Zenobē
фото: Zenobē

Установка може забезпечити електроенергією всю Шотландію протягом двох годин

Компанія Zenobē почала комерційну експлуатацію установки для зберігання енергії за допомогою акумуляторів Blackhillock у Шотландії, пише Interesting Engineering.

Проєкт зіграє ключову роль у максимізації продуктивності морських вітряних електростанцій. Установка зможе забезпечити енергією всю Шотландію протягом двох годин — понад 3,1 млн будинків.

Blackhillock розробляють у два етапи: перші 200 МВт уже запущено, а додаткові 100 МВт планують запустити 2026 року. Після загальна потужність об'єкта становитиме 300 МВт/600 МВт·год.

Об'єкт призначений для зниження перевантаження мережі, викликаного морськими вітряками, такими як Viking (443 МВт), Moray East (950 МВт) і Beatrice (588 МВт). За рахунок оптимізації використання енергії та скорочення скорочень об'єкт відіграватиме вирішальну роль у максимізації вироблення чистої енергії.

Blackhillock є першим у світі енергосховищем, яке надає послуги із забезпечення стабільності Національному оператору енергетичної системи (NESO). Традиційні електростанції на викопному паливі природним чином забезпечують основні стабілізуючі фактори, такі як рівні короткого замикання, реактивна потужність та інерція, у рамках своєї нормальної роботи.

Однак поновлювані джерела енергії за своєю природою не пропонують цих характеристик стабільності. Передова система зберігання від Zenobē заповнює цю прогалину, забезпечуючи стабільне і стійке електропостачання.

Система акумуляторних батарей Blackhillock підтримується технологіями від Wärtsilä, яка постачає свою систему зберігання енергії Quantum, цифрову енергетичну платформу GEMS та інвертори для формування мережі SMA, щоб гарантувати високу якість і стабільність електроенергії.

Zenobē оцінює, що проєкт дасть змогу споживачам заощадити 172 млн фунтів стерлінгів (218,7 млн доларів США) протягом наступних 15 років.

Нагадаємо, що вчені Центру геологічних наук імені Гельмгольца виявили, що області всередині гірських хребтів, де глибокі мантійні породи залягають близько до поверхні, є перспективними місцями для виробництва природного водню.

Між тим, сінгапурський стартап Flint розробила паперові батареї, які обіцяють стати дешевшою, безпечнішою та екологічнішою альтернативою літій-іонним акумуляторам.

Крім того, британські інженери запустили перший у світі двигун, що працює на рідкому азоті. 

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Теги: послуги вчені енергетика електроенергія

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