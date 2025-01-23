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В аеропорту Риму запрацювала найбільша в Європі сонячна електростанція

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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В аеропорту Риму запрацювала найбільша в Європі сонячна електростанція
Аеропорт у столиці Рому хоче стати прикладом використання альтернативної енергетики
фото: www.edilizia.com

П'ятдесят п'ять тисяч панелей у аеропорту Ф'юмічіно утворюють найбільшу фотоелектричну систему в Європі

Міжнародний аеропорт Риму Ф'юмічіно представив свою нову сонячну ферму. Вона розташована вздовж східної сторони злітно-посадкової смуги №3. П'ятдесят п'ять тисяч панелей утворюють найбільшу фотоелектричну систему в Європі. Завдяки новій сонячній електростанції викиди вуглецю в процесі роботи аеропорту щороку скорочуватимуться більш ніж на 11 тис. тонн, пише Euronews.

Станція була відкрита у присутності міністра енергетики Італії. Завдяки цьому проєкту викиди вуглецю в процесі роботи аеропорту щорічно скорочуватимуться більш ніж на 11 тис. тонн.

«Ця станція показує, як можна дійти до вуглецевої нейтральності, і як декарбонізація може бути досягнута не за рахунок жертв, а навпаки: за рахунок більш сучасного і вуглецево-нейтрального виробництва», – йдеться у матеріалі.

Крім аеропортів, для реалізації подібних проєктів можна використовувати багато інших територій.

Міністр енергетики Італії Джільберто Пікетто-Фратін зазначив: «Йдеться про такі місця, як занедбані кар'єри або територію між автомагістралями та залізничними коліями. В Італії так багато ділянок землі, які не можна використовувати для сільського господарства, і які натомість можна перепрофілювати для подібних проєктів».

Авіація вважається другим за величиною джерелом викидів парникових газів у транспортному секторі. Використовуючи свої території для проєктів відновлюваної енергетики, аеропорти можуть відігравати важливу роль у зниженні залежності від викопного палива та робити внесок у зелений перехід.

«Такі рішення, як використання поновлюваних джерел енергії, в основному фотоелектричних систем, а також електромобілі для пересування аеропорту є частиною «зеленого» переходу. Це лише перший крок у процесі, який приведе аеропорт до досягнення нульового рівня викидів у найближчі 4-5 років», – вважає гендиректор аеропорту Риму Марко Транконе. 

Європейський зелений перехід або зелений курс (англ. The European Green Deal) – це набір політичних ініціатив, висунутих Європейською Комісією з загальною метою зробити Європейський континент кліматично нейтральним до 2050 року. Також буде представлено план оцінки впливу, який дозволить збільшити ціль ЄС щодо скорочення викидів парникових газів до 2030 року до мінімум на 50% та до 55% порівняно з рівнями 1990 року. План полягає в перегляді кожного чинного закону та його кліматичних переваг, а також введення нового законодавства щодо циркулярної економіки, оновлення будівель, біорізноманіття, сільського господарства та інновацій.

Міжнародний аеропорт Ф'юмічіно щорічно обслуговує майже 50 млн пасажирів. Ось уже сьомий рік поспіль його названо найкращим аеропортом у Європі. Ця повітряна гавань, і вся Італія, сподівається влада, може стати моделлю для «зеленої економіки» в усьому світі.

Теги: Італія Електромобілі аеропорт альтернативна енергетика влада

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