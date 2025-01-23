В аеропорту Риму запрацювала найбільша в Європі сонячна електростанція
П'ятдесят п'ять тисяч панелей у аеропорту Ф'юмічіно утворюють найбільшу фотоелектричну систему в Європі
Міжнародний аеропорт Риму Ф'юмічіно представив свою нову сонячну ферму. Вона розташована вздовж східної сторони злітно-посадкової смуги №3. П'ятдесят п'ять тисяч панелей утворюють найбільшу фотоелектричну систему в Європі. Завдяки новій сонячній електростанції викиди вуглецю в процесі роботи аеропорту щороку скорочуватимуться більш ніж на 11 тис. тонн, пише Euronews.
Станція була відкрита у присутності міністра енергетики Італії. Завдяки цьому проєкту викиди вуглецю в процесі роботи аеропорту щорічно скорочуватимуться більш ніж на 11 тис. тонн.
«Ця станція показує, як можна дійти до вуглецевої нейтральності, і як декарбонізація може бути досягнута не за рахунок жертв, а навпаки: за рахунок більш сучасного і вуглецево-нейтрального виробництва», – йдеться у матеріалі.
Крім аеропортів, для реалізації подібних проєктів можна використовувати багато інших територій.
Міністр енергетики Італії Джільберто Пікетто-Фратін зазначив: «Йдеться про такі місця, як занедбані кар'єри або територію між автомагістралями та залізничними коліями. В Італії так багато ділянок землі, які не можна використовувати для сільського господарства, і які натомість можна перепрофілювати для подібних проєктів».
Авіація вважається другим за величиною джерелом викидів парникових газів у транспортному секторі. Використовуючи свої території для проєктів відновлюваної енергетики, аеропорти можуть відігравати важливу роль у зниженні залежності від викопного палива та робити внесок у зелений перехід.
«Такі рішення, як використання поновлюваних джерел енергії, в основному фотоелектричних систем, а також електромобілі для пересування аеропорту є частиною «зеленого» переходу. Це лише перший крок у процесі, який приведе аеропорт до досягнення нульового рівня викидів у найближчі 4-5 років», – вважає гендиректор аеропорту Риму Марко Транконе.
Міжнародний аеропорт Ф'юмічіно щорічно обслуговує майже 50 млн пасажирів. Ось уже сьомий рік поспіль його названо найкращим аеропортом у Європі. Ця повітряна гавань, і вся Італія, сподівається влада, може стати моделлю для «зеленої економіки» в усьому світі.
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