У чотирьох областях України скасовано графіки відключення світла
ДТЕК повідомив про скасування екстрених відключень електроенергії
Графіки відключення світла скасували у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Донецькій областях. Водночас Про це повідомляє ДТЕК, Кіровоградобленерго та Полтаваобленерго.
«Дніпропетровська та Донецька область: екстрені відключення скасовано», – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, вранці 15 січня у Харківській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській, областях застосовані аварійні відключення світла. Вони запровадженні у зв'язку з масованою ракетною атакою по Україні.
Нагадаємо, що зранку 15 січня Росія атакувала Україну. На Прикарпатті ціллю ворога були об’єкти критичної інфраструктури. В області працювали сили ППО.
Також зранку 15 січня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
До слова, масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години.
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