У чотирьох областях України скасовано графіки відключення світла

ДТЕК повідомив про скасування екстрених відключень електроенергії

Графіки відключення світла скасували у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Донецькій областях. Водночас Про це повідомляє ДТЕК, Кіровоградобленерго та Полтаваобленерго.

«Дніпропетровська та Донецька область: екстрені відключення скасовано», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вранці 15 січня у Харківській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській, областях застосовані аварійні відключення світла. Вони запровадженні у зв'язку з масованою ракетною атакою по Україні.

Нагадаємо, що зранку 15 січня Росія атакувала Україну. На Прикарпатті ціллю ворога були об’єкти критичної інфраструктури. В області працювали сили ППО.

Також зранку 15 січня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

До слова, масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години.