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У чотирьох областях України скасовано графіки відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У чотирьох областях України скасовано графіки відключення світла
фото: glavcom.ua

ДТЕК повідомив про скасування екстрених відключень електроенергії

Графіки відключення світла скасували у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Донецькій областях. Водночас  Про це повідомляє ДТЕК, Кіровоградобленерго та Полтаваобленерго.

«Дніпропетровська та Донецька область: екстрені відключення скасовано», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вранці 15 січня у Харківській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській, областях застосовані аварійні відключення світла. Вони запровадженні у зв'язку з масованою ракетною атакою по Україні.

Нагадаємо, що зранку 15 січня Росія атакувала Україну. На Прикарпатті ціллю ворога були об’єкти критичної інфраструктури. В області працювали сили ППО.

Також зранку 15 січня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

До слова, масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години.

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Теги: Дніпропетровщина Донеччина відключення світла енергетика електроенергія ДТЕК Кіровоградщина Полтавщина

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