В одній із областей внаслідок атаки дронів пошкоджено електромережі
Очільник Кіровоградської ОВА повідомив про наслідки атаки ворожих дронів на область
Російські загарбники в ніч на 11 січня атакували Україну дронами. Внаслідок атаки пошкоджені електромережі і будинки в Кіровоградській області. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в Telegram.
«Ворог не припиняє терор наших мирних міст і сіл дронами. На Кіровоградщині відпрацювали захисники неба. В Олександрівській громаді зафіксовано пошкодження вікон та покрівель в кількох приватних будинках. Зачепило і опору лінії електропередач», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що бригада місцевого РЕМ ПрАТ «Кіровоградобленерго» вже приступила до відновлення.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували Україну 74-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Дрони запускали із Міллерово, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 47-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.
До слова, триває 1053-й день повномасштабної війни в Україні.
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