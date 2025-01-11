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В одній із областей внаслідок атаки дронів пошкоджено електромережі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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В одній із областей внаслідок атаки дронів пошкоджено електромережі
Бригада «Кіровоградобленерго» вже приступила до відновлення електромережі
фото з відкритих джерел

Очільник Кіровоградської ОВА повідомив про наслідки атаки ворожих дронів на область

Російські загарбники в ніч на 11 січня атакували Україну дронами. Внаслідок атаки пошкоджені електромережі і будинки в Кіровоградській області. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в Telegram.

«Ворог не припиняє терор наших мирних міст і сіл дронами. На Кіровоградщині відпрацювали захисники неба. В Олександрівській громаді зафіксовано пошкодження вікон та покрівель в кількох приватних будинках. Зачепило і опору лінії електропередач», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бригада місцевого РЕМ ПрАТ «Кіровоградобленерго» вже приступила до відновлення.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували Україну 74-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. 

Дрони запускали із Міллерово, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 47-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.

До слова, триває 1053-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: дрон окупанти Telegram ворог Кіровоградщина енергетика електроенергія

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