Фінляндія будує 40-метрові «термоси» для гарячої води: Yle пояснило вигоду

Одне зі сховищ незабаром буде введено в експлуатацію в Лаппеенранті

Енергетичні компанії Фінляндії можуть отримати вигоду від часом дуже дешевої електроенергії

На території Фінляндії активно ведеться будівництво сховищ для гарячої води, передає фінська телерадіокомпанія Yle.

У Фінляндії будується рекордна кількість сховищ для гарячої води у вигляді величезних водонапірних веж, які допомагають енергетичним компаніям отримувати вигоду від коливань цін на електроенергію.

У таких спорудах вода нагрівається, коли ціни на електроенергію падають, і повертається до мережі централізованого опалення, коли електрика дорожчає.

Одне з таких сховищ об'ємом 10 тис. куб. м скоро буде введено в експлуатацію в Лаппеенранті, пише Yle. Воно є ізольованим сталевим резервуаром висотою близько 40 м, що функціонує як гігантський термос. Його вартість становила близько €5 млн.

Зараз у Фінляндії будують рекордну кількість водонапірних веж нового типу Yle

Генеральний директор компанії Lappeenrannan Energia Арто Нікканен пояснив, що це приносить компанії значну економію та «знижує тиск» на ціни на електроенергію, що виросли через подорожчання деревного палива та інших факторів.

Раніше стало відомо, що Фінляндія почала обігрівати будинки за допомогою майнінгових ферм.