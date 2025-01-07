Укренерго повідомило про покращення ситуації щодо споживання електроенергії

Споживання електроенергії зменшилось через потепління в країні

Енергетики фіксують зниження споживання електроенергії через потепління у більшості регіонів України. Про це йдеться у повідомленні НЕК «Укренерго».

Споживання електроенергії знизилось. Це пояснюється підвищенням температури повітря у більшості регіонів України. Повідомляється, що станом на 9:30 вівторка, 7 січня, споживання електроенергії було на 5,5% нижчим, ніж в цей же час у понеділок, 6 січня.

Також у повідомленні зазначили, що 6 січня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 6,4% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 3 січня. Це пояснюється нижчою температурою повітря, порівняно з кінцем минулого тижня.

В «Укренерго» також додали, що внаслідок несприятливих погодних умов (ожеледь, сильний вітер) на ранок були знеструмлені 12 населених пунктів: 10 – в Івано-Франківській області і 2 у Черкаській. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням мереж.

Нагадаємо, що рівень енергоспоживання у морозну погоду завжди зростає. Тому, щоб уникнути проблеми дефіциту електроенергії, «Укренерго» нагадує прості рекомендації українцям аби знизити навантаження на енергосистему в період похолодання.