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Конкурент сонячних панелей. Вчені показали технологію, яка теж використовує енергію сонця

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Конкурент сонячних панелей. Вчені показали технологію, яка теж використовує енергію сонця
Це найбільший сонячний концентратор із коли-небудь створених
фото: ecoticias.com

Сонячний концентратор використовує дзеркала або лінзи для фокусування великої кількості сонячного світла на невеликий приймач, який використовує тепло для виробництва пари

Нещодавно науковці представили новий сонячний концентратор площею 500 кв. м, який може змінити майбутнє енергетики. Ця технологія обіцяє екологічно чисту генерацію електроенергії, пише Seeds

Розташований у Гуджараті, Індія, найбільший сонячний концентратор, коли-небудь створений, є революційним проривом. Очікується, що він зможе забезпечити достатню кількість пари для виробництва великої кількості електроенергії.

Технологія працює за принципом фокусування сонячних променів на невелику площу. Це дозволяє максимально ефективно використовувати енергію сонця. Концентратор може генерувати до 1 МВт електроенергії на годину. Це еквівалентно потужності, яку забезпечують традиційні сонячні батареї.

Пристрій побудований з використанням сучасних матеріалів, що забезпечують високу стійкість і довговічність. Він також має захист від перегріву, що дозволяє працювати у різних кліматичних умовах. Основною перевагою нового концентратора є відсутність забруднення атмосфери. Виробництво електроенергії з його допомогою не створює викидів вуглекислого газу.

Нагадаємо, Японія поклала край традиційним сонячним панелям і представила свій новий винахід. Компанія Canon запропонувала захисне покриття для пероскітних сонячних батарей, які складуть конкуренцію кремнієвим фотоелементам.

Раніше стало відомо, що сонячна енергетика стала загрозою для екології цілого континенту. Сонячна енергетика, яка вважається однією з найбільш екологічно безпечних, стала серйозним викликом для Австралії, де цей вид генерації електрики користується особливою популярністю. Проблема полягає в тому, що лише один австралійський штат заборонив утилізацію сонячних панелей на звалищах, тоді як переробка цих відходів коштує надто дорого.

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Теги: альтернативна енергетика технології

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