Суд обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи Гринкевичів

Адвокат підозрюваного заявив, що готуватиме апеляцію на рішення суду

18 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід першому з 5-ти фігурантів, до якої причетний львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, у вигляді тримання під вартою. Також передбачено можливість застави. Про це повідомило «Суспільне».

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«Близько 22:00 одному із підозрюваних у справі Андрію Колотилу обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 500 млн 528 гривень», – йдеться у повідомленні.

Адвокат підозрюваного заявив, що готуватиме апеляцію на рішення суду, а розмір застави, за його словами, «занадто великий для статусу учасника». Розгляд інших клопотань триває.

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Раніше повідомлялося, що до Печерського районного суду Києва прокуратура подала клопотання про обрання запобіжних заходів трьом підозрюваним у справі про поставку неякісного одягу для Збройних сил України на суму 1 млрд грн.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Згодом ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ.

Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

Також на виконання запиту Державного бюро розслідувань Нацагентство виявило та розшукало активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та осіб, пов’язаних з його протиправною діяльністю.