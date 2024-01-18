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Суд обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи Гринкевичів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Суд обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи Гринкевичів
Судове засідання в Печерському суді Києва
фото: «Суспільне»

Адвокат підозрюваного заявив, що готуватиме апеляцію на рішення суду

18 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід першому з 5-ти фігурантів, до якої причетний львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, у вигляді тримання під вартою. Також передбачено можливість застави. Про це повідомило «Суспільне».

«Близько 22:00 одному із підозрюваних у справі Андрію Колотилу обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 500 млн 528 гривень», – йдеться у повідомленні.

Адвокат підозрюваного заявив, що готуватиме апеляцію на рішення суду, а розмір застави, за його словами, «занадто великий для статусу учасника». Розгляд інших клопотань триває.

Раніше повідомлялося, що до Печерського районного суду Києва прокуратура подала клопотання про обрання запобіжних заходів трьом підозрюваним у справі про поставку неякісного одягу для Збройних сил України на суму 1 млрд грн. 

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Згодом ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ.

Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

Також на виконання запиту Державного бюро розслідувань Нацагентство виявило та розшукало активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та осіб, пов’язаних з його протиправною діяльністю. 

Читайте також: Гринкевичі. Династія, про яку говорить вся Україна
Теги: прокуратура гроші Україна благодійність майно розшук бізнесмен Гринкевич

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