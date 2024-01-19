Україна витратить рекордну суму на укріплення: відомі цифри

Кошти будуть направлені на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень

Україна за 17,5 млрд грн облаштує укріплення

Уряд України виділив рекордну суму на облаштування оборонних рубежів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram за підсумками засідання Кабміну у п’ятницю, 19 січня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Йдеться про 17,5 млрд грн, які будуть направлені на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень», – написав очільник уряду.

За словами Шмигаля, кошти виділять профільним відомствам та обласним державним адміністраціям.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, за останні місяці у Північній операційній зоні на 63 % збільшили фортифікаційне обладнання смуг оборони Державного кордону України. Зокрема, у Чернігівській області будують дві смуги оборони на найбільш небезпечних напрямках. Роботи проводить цивільна організація, а військові інженери надають необхідну методичну допомогу.

За словами командувача Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, обстановка в цьому регіоні контрольована. Попри те, що ворог періодично здійснює обстріли української території з артилерії та мінометів, намагається застосовувати диверсійно-розвідувальні групи, а також запускає ударні дрони, наступальних угруповань ним тут не створено.

«Проте ми не сидимо склавши руки. Сили оборони діють на упередження. Займаємось підвищенням кількості та ефективності мобільних вогневих груп ППО, триває контрдиверсійна робота. Але головне – розбудовуються оборонні рубежі та створюється потужна система інженерних загороджень. Все це робиться для того, щоб українські громадяни почували себе у безпеці. Адже, на побудовані об’єкти надалі, у разі зростання загрози, готові будуть прибути додаткові бойові бригади, які займуть підготовлені позиції, – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Також командувач розповів, що ці позиції нічим не відрізняються від тих, які облаштовуються в інших північних регіонах від Волині до Харківщини. Вони робляться за типовою схемою. Коригування вносять тільки особливості місцевості.

Раніше КМВА повідомила, як укріплюється столиця. Оборона Києва з північного напрямку постійно вдосконалюється.