Гапчинська зобразила Джонсона янголом з українським прапором (фото)

7 липня Джонсон, який постійно підтримувала Україну, оголосив про відставку

Українська художниця Євгенія Гапчинська 12 липня розмістила в Instagram фото своєї нової картини, на якій зображено Бориса Джонсона. Британський премо-міністр кілька днів тому подав у відставку.

Бориса Джонсона художниця намалювала з українським прапором у руках.

«Наш янгол-помічник», – підписала вона картину.

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Нагадаємо, Євгенія Гапчинська – одна з найбільш знаменитих українських художниць, яка має свій неповторний стиль. Малює маленьких смішних чоловічків із зворушливими рисами обличчя.

Гапчинська називає себе «Постачальником щастя №1».

Як відомо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

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