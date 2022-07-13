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  3. Гапчинська зобразила Джонсона янголом з українським прапором (фото)
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    Новини

    Гапчинська зобразила Джонсона янголом з українським прапором (фото)

    &laquo;Наш янгол-помічник&raquo; - Гапчинська зобразила Джонсона янголом з українським прапором (фото)
    «Наш янгол-помічник»
    фото: Євгенія Гапчинська/Іnstagram

    7 липня Джонсон, який постійно підтримувала Україну, оголосив про відставку

    Українська художниця Євгенія Гапчинська 12 липня розмістила в Instagram фото своєї нової картини, на якій зображено Бориса Джонсона. Британський премо-міністр кілька днів тому подав у відставку.

    Бориса Джонсона художниця намалювала з українським прапором у руках.

    «Наш янгол-помічник», – підписала вона картину.

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    Публикация от Евгения Гапчинская (@e.gapchinska)

    Нагадаємо, Євгенія Гапчинська – одна з найбільш знаменитих українських художниць, яка має свій неповторний стиль. Малює маленьких смішних чоловічків із зворушливими рисами обличчя.

    Гапчинська називає себе «Постачальником щастя №1».

    Як відомо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

    Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Instagram окупація #stoprussia
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    Гапчинська зобразила Джонсона янголом з українським прапором (фото)