Борис Джонсон зустрівся з Трампом

Джонсон поговорив із Трампом про Україну

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Про це британський політик повідомив на сторінці у Facebook.

«Приємно зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорювали Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії», – заявив Джонсон.

фото: Борис Джонсон/Facebook

Як пише Sky News, Джонсон поїхав до США на національний з’їзд Республіканської партії. Його зустріч з Трампом тривала близько 30 хвилин.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй щотижневій колонці для Daily Mail зазначав, що якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп, він «не кине українців».

До слова, під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре.