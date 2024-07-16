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Борис Джонсон зустрівся з Трампом

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Борис Джонсон зустрівся з Трампом
Джонсон поїхав до США на національний з’їзд Республіканської партії
фото: Борис Джонсон/Facebook

Джонсон поговорив із Трампом про Україну

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. 
Про це британський політик повідомив на сторінці у Facebook. 

«Приємно зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорювали Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії», – заявив Джонсон. 

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фото: Борис Джонсон/Facebook

Як пише Sky News, Джонсон поїхав до США на національний з’їзд Республіканської партії. Його зустріч з Трампом тривала близько 30 хвилин.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй щотижневій колонці для Daily Mail зазначав, що якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп, він «не кине українців».

До слова, під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. 

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Теги: Дональд Трамп Борис Джонсон

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