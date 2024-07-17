США вважають, що Китай може зіграти продуктивну роль у завершенні війни в Україні

Американська сторона у діалозі з Пекіном натякала, що він може відіграти продуктивну роль у припиненні війни

Сполучені Штати очікують, що Китай зможе зіграти продуктивну роль у процесі досягнення справедливого й тривалого миру в Україні. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

«Ми бачили поглиблення відносин між Китаєм і Росією, і це стосується не лише відновлення оборонно-промислової бази (РФ – ред.). Це також стосується спроб Китаю бути основним стратегічним партнером Росії», – сказав Міллер.

Він нагадав про те, що лідери двох країн – Путін і Сі – обмінялися візитами.

«І тому я не можу передбачити, куди це зайде далі», – зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

Водночас американська сторона у діалозі з Пекіном натякала, що він може відіграти продуктивну роль у справах припинення війни, «але це має бути роль, яка визнає, хто є агресором, а хто – жертвою».

І це, за словами Міллера, має бути не просто досягненням миру заради миру, а встановлення «справедливого й міцного» миру для Української держави.

Нагадаємо, США та Китай, якщо відкинуть розбіжності та будуть діяти разом, можуть припинити війну Росії проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Television.

Раніше пповідомлялося, що Китай шукатиме врегулювання «кризи в Україні» у власний спосіб.