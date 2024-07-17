Головна Світ Політика
search button user button menu button

США вважають, що Китай може зіграти продуктивну роль у завершенні війни в Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
США вважають, що Китай може зіграти продуктивну роль у завершенні війни в Україні
Метью Міллер прокоментував роль Китаю у завершенні війни
фото: AP

Американська сторона у діалозі з Пекіном натякала, що він може відіграти продуктивну роль у припиненні війни

Сполучені Штати очікують, що Китай зможе зіграти продуктивну роль у процесі досягнення справедливого й тривалого миру в Україні. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

«Ми бачили поглиблення відносин між Китаєм і Росією, і це стосується не лише відновлення оборонно-промислової бази (РФ – ред.). Це також стосується спроб Китаю бути основним стратегічним партнером Росії», – сказав Міллер.

Він нагадав про те, що лідери двох країн  – Путін і Сі – обмінялися візитами.

«І тому я не можу передбачити, куди це зайде далі», – зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

Водночас американська сторона у діалозі з Пекіном натякала, що він може відіграти продуктивну роль у справах припинення війни, «але це має бути роль, яка визнає, хто є агресором, а хто – жертвою».

І це, за словами Міллера, має бути не просто досягненням миру заради миру, а встановлення «справедливого й міцного» миру для Української держави.

Нагадаємо, США та Китай, якщо відкинуть розбіжності та будуть діяти разом, можуть припинити війну Росії проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Television.

Раніше пповідомлялося, що Китай шукатиме врегулювання «кризи в Україні» у власний спосіб. 

Читайте також: 

Теги: Китай путін війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ленок брав участь у виставі «Червоне, чорне і знову червоне» як гармоніст у театрі у складі «Троїстих музик»
На фронті загинув музикант та артист «Дикого театру» Микола Ленок
15 липня, 18:16
Внутрішній ринок кавунів та динь у другій половині літа буде насичений переважно вітчизняною продукцією
Гравці ринку пояснили, як війна змінила кавуновий бізнес
14 липня, 20:21
У Харкові прогримів вибух
У Харкові прогримів вибух
12 липня, 22:12
МЗС України відреагувало на візит Орбана до Москви
МЗС України відреагувало на візит Орбана до Москви
5 липня, 16:22
Китайські банки бояться потрапити під вторинні санкції США
Китайські банки тікають з Московської біржі після санкцій США
3 липня, 09:50
Білоруські сили заявили, що 26 червня буцімто збили дрон поблизу українсько-білоруського кордону
Заяви Білорусі про «напруженість» на кордоні: аналітики оцінили ситуацію
30 червня, 09:46
Бойова машина десанту «Візель» – основна базова бойова броньована машина повітряно-десантних військ Німеччини
Захід досі не готовий масово виготовляти зброю. Чому так сталося
29 червня, 14:50
Указ набирає чинності з 25 червня
Зеленський ухвалив рішення про створення Сил безпілотних систем
26 червня, 05:20
Путін заявив, що Росія підтримуватиме КНДР, а також готова до тісної взаємодії
Путін перед візитом до Пхеньяну похвалив КНДР за підтримку війни проти України
18 червня, 06:12

Політика

Високопоставлений дипломат КНДР втік до Південної Кореї
Високопоставлений дипломат КНДР втік до Південної Кореї
Вибори у США: опитування показало, чи змінив замах на Трампа настрої виборців
Вибори у США: опитування показало, чи змінив замах на Трампа настрої виборців
США вважають, що Китай може зіграти продуктивну роль у завершенні війни в Україні
США вважають, що Китай може зіграти продуктивну роль у завершенні війни в Україні
Голова Євроради відповів на заяви Орбана щодо України
Голова Євроради відповів на заяви Орбана щодо України
Суд визнав винним у корупції сенатора США
Суд визнав винним у корупції сенатора США
Угорщина єдина з країн ЄС не підписала заяву із засудженням РФ у Радбезі ООН
Угорщина єдина з країн ЄС не підписала заяву із засудженням РФ у Радбезі ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
День бухгалтера 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19K
Спека у Туреччині зашкалює. Готелі запропонували туристам нову розвагу
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
6893
Кого з 17 липня затримуватиме поліція: відповідь Міноборони
6498
Львів’янин отримав тюремний вирок за дезертирство, попри бажання воювати
6154
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
Вчора, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Вчора, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua