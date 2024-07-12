Головна Думки вголос Сергій Тихий
search button user button menu button
Сергій Тихий Журналіст

Байден об'явив Путіну холодну війну

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Президент США проголосив нову Холодну війну проти Росії: що це означає для світу?
колаж: glavcom.ua

Проголошено імператив: путіноїдів треба зупинити і відкинути

Те, що сказав при завершенні саміту НАТО президент Байден, цілком можна порівняти із Фултонівською промовою Черчіля, з якої почалася Холодна війна. Підписаний у Вашингтоні договір Ukraine Compact увів це у ранг закону.

Навіть уперта і знову наголошена Байденом заборона Україні повноцінно застосовувати далекобійну зброю вписується у ту ж парадигму безкровної (для Заходу) перемоги. Проголошено імператив: путіноїдів треба зупинити і відкинути.

До нього вже приєдналося зо два десятки світових націй, це число зростає і зростатиме. Україна – серед них і на фронтирі.

Шкода, звісно, що Байден-2024 – це зовсім не Черчіль-1948. Але тут справа не в особистостях, а у логіці розвитку людської цивілізації.

До того ж не забуваємо, що й знаменитий британський прем'єр, реальний головний переможець у Другій світовій, тоді вже сходив з політичної авансцени. Його справу продовжили наступники і через всі карибські кризи та попри всі «перезавантаження» – менш ніж за пів століття довели її до перемоги над імперією Зла.

Тому уже не так принципово важливо, що тепер скаже Трамп, він – частина цього процесу, що б не говорив і не робив. Хотілося б лише, щоб новий 1991-й прийшов раніше.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: саміт війна гроші Україна президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін вдався до рішучого тиску і сам потрапив у ресурсну пастку
Путін одержимий війною проти України
5 липня, 15:25
Ворог намагатиметься атакувати позиції наших передових підрозділів у напрямку Макіївка – Невське
ЗСУ готуються до штурму росіян. Огляд з Лиманського та Краматорського напрямків
4 липня, 13:01
Цього місяця у Вашингтоні вирішиться подальше майбутнє членства України у НАТО
Чому Україну досі не приймають до НАТО: пояснення Telegraph
3 липня, 09:23
Литва вирішила вийти з Конвенції про касетні боєприпаси
Литва вирішила вийти з Конвенції про касетні боєприпаси
2 липня, 10:05
За словами неназваного посадовця, Зеленський прибуде на саміт у Брюсселі, аби укласти угоду про гарантії безпеки з ЄС
Зеленський підпише безпекову угоду з ЄС під час саміту лідерів – ЗМІ
26 червня, 20:09
Нардеп пояснив, кого з українців можуть мобілізувати до 25-ти років
Нардеп пояснив, кого з українців можуть мобілізувати до 25-ти років
24 червня, 15:59

Сергій Тихий

Байден об'явив Путіну холодну війну
Байден об'явив Путіну холодну війну
Як Макрон змінив порядок денний в Європі 
Як Макрон змінив порядок денний в Європі 
Вибори – це зло. Хай живуть вибори?
Вибори – це зло. Хай живуть вибори?
Сім порад самому собі на роковини 24 лютого
Сім порад самому собі на роковини 24 лютого
Трамп або хвора демократія. Хто переможе в США?
Трамп або хвора демократія. Хто переможе в США?
Міф про «народи-брати» та правда про братів і сестер
Міф про «народи-брати» та правда про братів і сестер

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Удари ракетами Atacms вглиб Росії: Білий дім зробив заяву
22K
«Втрати будуть колосальні». Виробники цементу звернулися до уряду
18K
На Хмельниччині лунають вибухи
16K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
6753
Нова Зеландія: нащадок маорійських вождів передала Зеленському «пакет допомоги» (фото)
5439
Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала понад годину

Новини

Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
Вчора, 13:51
Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО
Вчора, 13:44
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
Вчора, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
Вчора, 12:11
Письменниця Антоніна Цвід показала свою квартиру після обстрілу Києва 8 липня (фото)
Вчора, 11:05
Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
10 липня, 17:02

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua