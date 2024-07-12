Байден об'явив Путіну холодну війну

Президент США проголосив нову Холодну війну проти Росії: що це означає для світу?

Проголошено імператив: путіноїдів треба зупинити і відкинути

Те, що сказав при завершенні саміту НАТО президент Байден, цілком можна порівняти із Фултонівською промовою Черчіля, з якої почалася Холодна війна. Підписаний у Вашингтоні договір Ukraine Compact увів це у ранг закону.

Навіть уперта і знову наголошена Байденом заборона Україні повноцінно застосовувати далекобійну зброю вписується у ту ж парадигму безкровної (для Заходу) перемоги. Проголошено імператив: путіноїдів треба зупинити і відкинути.

До нього вже приєдналося зо два десятки світових націй, це число зростає і зростатиме. Україна – серед них і на фронтирі.

Шкода, звісно, що Байден-2024 – це зовсім не Черчіль-1948. Але тут справа не в особистостях, а у логіці розвитку людської цивілізації.

До того ж не забуваємо, що й знаменитий британський прем'єр, реальний головний переможець у Другій світовій, тоді вже сходив з політичної авансцени. Його справу продовжили наступники і через всі карибські кризи та попри всі «перезавантаження» – менш ніж за пів століття довели її до перемоги над імперією Зла.

Тому уже не так принципово важливо, що тепер скаже Трамп, він – частина цього процесу, що б не говорив і не робив. Хотілося б лише, щоб новий 1991-й прийшов раніше.