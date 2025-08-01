1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто займатися важкою працею

1 серпня відзначається День інкасатора в Україні, День подруги, Всесвітній день боротьби з раком легенів та День працівника технічної підтримки. У церковному календарі – Медовий Спас, або Маковія.

День інкасатора

В Україні 1 серпня вітають інкасаторів з професійним святом. Інкасатори перевозять гроші, ювелірні вироби, цінні папери, дорогоцінні метали тощо. Вони також повинні вміти виконувати обов’язки касира, розбиратися в банківських приладах та документах.

Дата святкування пов’язана із формуванням у 1939 році першої бригади інкасаторів при державному банку. Необхідність транспортного перевезення фінансових цінностей з'явилася ще в давні часи, коли в Київській Русі почала розвиватися торгівля. Тоді люди, відповідальні за охорону торговельних караванів, обиралися зі складу князівських дружин. Пізніше з розвитком банківських структур, з'явилася більш вузька спеціалізація, яка згодом стала іменуватися інкасацією.

Згідно зі статистикою, саме інкасатори є найбільш привабливими для злочинців. Незважаючи на це, кількість охочих працювати у цій сфері не зменшується.

День боротьби з раком легень

Щорічно 1 серпня відзначається Всесвітній день боротьби з раком легень. Мета цього Дня – підвищення рівня обізнаності населення про це захворювання, про його вплив на здоров'я людини та суспільства, фактори ризику, способи його виявлення, профілактики та лікування.

Рак легень – збірне поняття, що поєднує різні за походженням, гістологічною структурою, клінічним перебігом та результатами лікування злоякісні епітеліальні пухлини. Виділяють дві основні групи – недрібноклітинний рак легені (НДРЛ) і дрібноклітинний рак легені (ДРЛ).

Рак легень є одним з найпоширеніших видів злоякісних новоутворень (насамперед, серед чоловіків) і найбільш поширеною причиною смерті від онкологічної патології. Щороку він забирає більше життів, ніж рак молочної залози, рак товстої кишки та рак передміхурової залози разом узяті.

День подруги

1 серпня у багатьох країнах святкують День подруги. Ця дата не відмічена червоним кольором у календарі та не завжди припадає на вихідні, але в цей день тисячі дівчат знаходять час, щоб відсвяткувати його разом зі своїми найкращими подругами.

Виникло це свято у США, а за короткий час розповсюдилося в багатьох державах по всьому світу. Прийшло воно і до України, де дівчата придумали свої ритуали та способи його відзначення. Це може буди зустріч з найкращою подругою у маленькій затишній кав’ярні, де можна розкрити свої найпотаємніші мрії та сподівання.

День працівника технічної підтримки

1 серпня відзначається День працівника технічної підтримки. До цього неофіційного свята причетні люди, які допомагають розв’язувати проблеми, які виникли у користувачів технологічних продуктів та послуг.

Усі компанії, що виробляють гаджети та програмне забезпечення або надають послуги мобільного зв’язку та Інтернету, мають свою службу технічної підтримки. Метою свята є привертання уваги до нелегкої праці робітників технічної підтримки.

Яке сьогодні релігійне свято

1 серпня у церковному календарі – Медовий Спас, або Маковія. У народі також існують назви Перший Спас та Спас на воді. З Медового Спаса починається двотижневий Успенський піст, який завершиться 14 серпня перед святом Успіння Богородиці (15 серпня).

У церковному календарі свято Маковія називається «Винесенням чесних древ Животворящого Хреста Господнього». Переказ свідчить, що колись частиця хреста, на якому був розп'ятий Христос, врятувала жителів Константинополя від страшної епідемії. Святиню занурили у воду в водоймах, після чого епідемія минула. Звідси і походить назва «Спас» – вона пов'язана зі Спасителем Ісусом Христом.

1 серпня віруючі нестимуть в храми на освячення мед, мак і воду. Цей звичай походить від традиції перший урожай приносити Богові. А освячення маку пов'язано з тим, що у народі цей день приурочують до пам'яті «семи мучеників Маккавеїв». За переказами сім братів Маккавеїв були закатовані за підтримку свого вчителя священника Елеазара, який сповідував заборонене тоді християнство.

На Маковія прийнято освячувати в церкві й «маковійську квітку» – букет з м'яти, чебрецю, нагідок, маку. Також у цей день освячують джерела води і колодязі.

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Що не можна робити цього дня

Не можна сваритися, з'ясовувати стосунки.

Не варто займатися важкою працею, прибиранням.

Не можна шуміти і веселитися.

Не можна нікому бажати зла, навіть недругам.

Народні прикмети

На вулиці сильний вітер – до сніжної і холодної зими.

Якщо відцвіли троянди, то скоро прийдуть холоди.

Все ще квітнуть кульбаби – буде тепла осінь.

Пам’ятні події 1 серпня

1492 – перша письмова згадка про Запорозьких козаків.

1498 – мандрівник Христофор Колумб вперше ступив на землю континентальної Америки в районі півострова Парія.

1774 – британський вчений Джозеф Прістлі вперше отримав чистий кисень.

1780 – Швеція оголосила про свій постійний нейтралітет.

1822 – російський імператор Олександр I підписав рескрипт «Про заборону таємних товариств і масонських лож».

1876 – Колорадо стає 38-м штатом Сполучених Штатів Америки.

1914 – через чотири дні після оголошення Австро-Угорською імперією війни Королівству Сербія, Німецька імперія і Російська імперія оголосили війну одна одній, у Французькій республіці проведено загальну мобілізацію, а перші німецькі загони увійшли до Люксембургу, щоб почати наступ на Французьку республіку.

1920 – у Відні сформовано закордонний (екзильний) уряд Диктатора ЗУНР, головна мета якого – домагатися відновлення незалежності ЗУНР дипломатичними засобами.

1923 – Раднарком УРСР ухвалив рішення про початок українізації.

1924 – у Буенос-Айресі (Аргентина) засновано українське товариство «Просвіта».

1941 – на зайнятій німцями території Західної України створено дистрикт «Галичина» з центром у Львові.

1944 – о 17:00 за Варшавським часом почалося повстання у Варшаві (Варшавське повстання 1944 року).

1977 – у Києві відкрито Центральний будинок художника.

1990 – 500-ліття Запорозького козацтва.

1991 – Президент США Джордж Герберт Вокер Буш у Києві виголосив промову, в якій однозначно висловлювався за збереження СРСР і підтримку М. Горбачова.

2008 – повне сонячне затемнення, яке можна було спостерігати переважно у північній та центральній частині Азії, а часткові фази – майже по всій Євразії.

2010 – набрала чинності Конвенція про касетні боєприпаси.

2016 – На базі частини ремонтних цехів ПАТ «Запоріжсталь» утворився Запорізький ливарно-механічний завод (Запоріжжя).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Дмитро, Леонтій, Софія, Тимофій, Федір.