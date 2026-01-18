Головна Країна Суспільство
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 18 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

18 січня у світі відзначають Всесвітній день релігії. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святителей Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 18 січня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день релігії

18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Відзначається щороку у третю неділю січня. Метою цього дня є проголошення ідеї, що духовні принципи в релігіях світу є гармонійними, а релігія має відігравати роль об’єднуючої сили для людства, сприяючи миру та взаєморозумінню.

День Вінні-Пуха

18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це свято присвячене дню народження автора знаменитої книги Алана Мілна. Воно нагадує про важливість дитячої літератури та радощів, які вона приносить усім поколінням.

День запалювання маяка

18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

У календарі дивовижних свят на 18 січня припадає святкування Дня запалювання маяка. Невідомо, кому належить ідея незвичайного святкування, та багатьом подія навіює романтику і стала символом надії.

Існує легенда, що колись провідні зорі рятували життя морякам у відкритому морі, вказуючи їм на безпечний шлях. Та через багато століть вони вирішили віддати частину свого світла людям. Відтоді, як наступає темна ніч, найяскравіші та найсміливіші зіроньки спускаються з неба, щоб запалити світло у високих вежах та допомогти тим, хто заблукав у бурхливих морських хвилях, подолати небезпеку.

Свято нагадує суспільству, що надія – це сильне відчуття, яке має велике значення у житті людини. Надія допомагає впевнено рухатись вперед та долати будь-які перешкоди заради досягнення поставленої мети.

Релігійні свята та їхня історія

День святих Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських

18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

18 січня за новим стилем православна церква вшановує двох видатних отців Церкви – Афанасія та Кирила. Вони жили в різні часи (IV та V століття), але обидва увійшли в історію як непохитні захисники християнської віри.

Святий Афанасій присвятив життя боротьбі з аріанською єрессю, за що неодноразово терпів вигнання. Святий Кирило був відомий своєю боротьбою проти несторіанства та утвердженням догмата про Пресвяту Богородицю. Разом вони символізують потужний інтелектуальний та духовний опір будь-яким спробам викривити християнське вчення.

Народні вірування та прикмети

  • Народна назва дня – «Опанас-ломоніс», через очікувані сильні морози. За прикметами цього дня визначали майбутнє літо:
  • Якщо на Афанасія хуртовина – весна буде пізньою;
  • відлига в цей день віщує вогке літо та поганий урожай картоплі;
  • ясний сонячний день опівдні – до ранньої весни;
  • якщо ворони літають великими зграями – чекайте на потужний мороз найближчими днями.

Історичні події

  • 1535 рік – іспанський конкістадор Франсіско Пісарро засновує у Перу нинішнє місто Ліма;
  • 1778 рік – британський мореплавець Джеймс Кук стає першим європейцем, який побачив сучасні Гавайські острови і назвав їх Сандвічевими островами;
  • 1788 рік – у Ботанічній затоці з'являються перші британські поселенці, котрі мали заснувати в Австралії виправні колонії для злочинців;
  • 1800 рік – остаточна поразка французьких монархістів у боротьбі з прибічниками революції;
  • 1871 рік – після закінчення програної французами франко-прусської війни у Версальському палаці проголошують про створення Німецької імперії, відомої як Другий Рейх;
  • 1886 рік – у випуск надходить перший автомобіль;
  • 1918 рік – на зборах студентів Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету ухвалюють рішення створити Студентський курінь імені Січових стрільців;
  • 1919 рік – у Версалі розпочинається Паризька мирна конференція, учасники якої схвалили статут Ліги націй;
  • 1919 рік – у Лондоні засновують автомобілебудівну компанію «Бентлі Моторз», котра спеціалізувалась на виробництві спортивних і вишуканих автомобілів;
  • 1919 рік – польський піаніст Ігнацій Ян Падеревський стає прем'єр-міністром Польської Республіки;
  • 1934 рік – британську поліцію спорядили кишеньковими радіоприймачами, якими передавали дані про скоєні злочини;
  • 1944 рік – на Волині відбуваються перші серйозні сутички Української повстанської армії з військами НКВС;
  • 1963 рік – засновують футбольний клуб «Карпати» (Львів);
  • 1964 рік – американські лікарі закликають конгрес зобов'язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку паління для здоров'я;
  • 1995 рік – під час землетрусу силою 7,2 бала, що стається у місті Кобе (Японія), гине шість із половиною тисяч осіб;
  • 1997 рік – норвежець Берґ Усланд закінчує свій одиночний перехід через Антарктиду, котрий стартував 15 листопада 1996 року;
  • 2010 рік – вибухають кисневі балони на 4-му поверсі лікарні № 7 міста Луганська (відділення кардіології), 16 осіб гине;
  • 2023 рік – катастрофа гелікоптера ДСНС в Броварах.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Опанас (Афанасій), Володимир, Дмитро, Євген, Іларіон, Кирило, Максим, Марія, Михайло, Микола, Оксана.

Теги: свята релігія традиції свято календар

