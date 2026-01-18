18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 18 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
18 січня у світі відзначають Всесвітній день релігії. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святителей Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 18 січня 2026 року.
Зміст
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Міжнародні та національні свята
Всесвітній день релігії
Відзначається щороку у третю неділю січня. Метою цього дня є проголошення ідеї, що духовні принципи в релігіях світу є гармонійними, а релігія має відігравати роль об’єднуючої сили для людства, сприяючи миру та взаєморозумінню.
День Вінні-Пуха
Це свято присвячене дню народження автора знаменитої книги Алана Мілна. Воно нагадує про важливість дитячої літератури та радощів, які вона приносить усім поколінням.
День запалювання маяка
У календарі дивовижних свят на 18 січня припадає святкування Дня запалювання маяка. Невідомо, кому належить ідея незвичайного святкування, та багатьом подія навіює романтику і стала символом надії.
Існує легенда, що колись провідні зорі рятували життя морякам у відкритому морі, вказуючи їм на безпечний шлях. Та через багато століть вони вирішили віддати частину свого світла людям. Відтоді, як наступає темна ніч, найяскравіші та найсміливіші зіроньки спускаються з неба, щоб запалити світло у високих вежах та допомогти тим, хто заблукав у бурхливих морських хвилях, подолати небезпеку.
Свято нагадує суспільству, що надія – це сильне відчуття, яке має велике значення у житті людини. Надія допомагає впевнено рухатись вперед та долати будь-які перешкоди заради досягнення поставленої мети.
Релігійні свята та їхня історія
День святих Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських
18 січня за новим стилем православна церква вшановує двох видатних отців Церкви – Афанасія та Кирила. Вони жили в різні часи (IV та V століття), але обидва увійшли в історію як непохитні захисники християнської віри.
Святий Афанасій присвятив життя боротьбі з аріанською єрессю, за що неодноразово терпів вигнання. Святий Кирило був відомий своєю боротьбою проти несторіанства та утвердженням догмата про Пресвяту Богородицю. Разом вони символізують потужний інтелектуальний та духовний опір будь-яким спробам викривити християнське вчення.
Народні вірування та прикмети
- Народна назва дня – «Опанас-ломоніс», через очікувані сильні морози. За прикметами цього дня визначали майбутнє літо:
- Якщо на Афанасія хуртовина – весна буде пізньою;
- відлига в цей день віщує вогке літо та поганий урожай картоплі;
- ясний сонячний день опівдні – до ранньої весни;
- якщо ворони літають великими зграями – чекайте на потужний мороз найближчими днями.
Історичні події
- 1535 рік – іспанський конкістадор Франсіско Пісарро засновує у Перу нинішнє місто Ліма;
- 1778 рік – британський мореплавець Джеймс Кук стає першим європейцем, який побачив сучасні Гавайські острови і назвав їх Сандвічевими островами;
- 1788 рік – у Ботанічній затоці з'являються перші британські поселенці, котрі мали заснувати в Австралії виправні колонії для злочинців;
- 1800 рік – остаточна поразка французьких монархістів у боротьбі з прибічниками революції;
- 1871 рік – після закінчення програної французами франко-прусської війни у Версальському палаці проголошують про створення Німецької імперії, відомої як Другий Рейх;
- 1886 рік – у випуск надходить перший автомобіль;
- 1918 рік – на зборах студентів Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету ухвалюють рішення створити Студентський курінь імені Січових стрільців;
- 1919 рік – у Версалі розпочинається Паризька мирна конференція, учасники якої схвалили статут Ліги націй;
- 1919 рік – у Лондоні засновують автомобілебудівну компанію «Бентлі Моторз», котра спеціалізувалась на виробництві спортивних і вишуканих автомобілів;
- 1919 рік – польський піаніст Ігнацій Ян Падеревський стає прем'єр-міністром Польської Республіки;
- 1934 рік – британську поліцію спорядили кишеньковими радіоприймачами, якими передавали дані про скоєні злочини;
- 1944 рік – на Волині відбуваються перші серйозні сутички Української повстанської армії з військами НКВС;
- 1963 рік – засновують футбольний клуб «Карпати» (Львів);
- 1964 рік – американські лікарі закликають конгрес зобов'язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку паління для здоров'я;
- 1995 рік – під час землетрусу силою 7,2 бала, що стається у місті Кобе (Японія), гине шість із половиною тисяч осіб;
- 1997 рік – норвежець Берґ Усланд закінчує свій одиночний перехід через Антарктиду, котрий стартував 15 листопада 1996 року;
- 2010 рік – вибухають кисневі балони на 4-му поверсі лікарні № 7 міста Луганська (відділення кардіології), 16 осіб гине;
- 2023 рік – катастрофа гелікоптера ДСНС в Броварах.
Іменини
День ангела святкують: Олександр, Опанас (Афанасій), Володимир, Дмитро, Євген, Іларіон, Кирило, Максим, Марія, Михайло, Микола, Оксана.
