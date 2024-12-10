10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто вживати алкоголь, їсти шкідливу їжу

10 грудня – Всесвітній день футболу. Віряни вшановують пам'ять мучеників Мини Олександрійського, Єрмогена і Євграфа.

Всесвітній день футболу

Завдяки рішенню ООН, щорічно 10 грудня професійні спортсмени, любителі та вболівальники святкують Всесвітній день футболу. Ця подія покликана вшанувати вид спорту, що зміг стати майже способом життя та особливою філософією для величезної кількості людей.

60-ті роки минулого століття відкрили у футболі справжніх суперзірок: Пеле, Ейсебіо, Пушкаш та інших. 1970-ті сприяли розвитку футболу завдяки появі кольорового телебачення.

Для українського футболу період 70-80-х був дуже вдалим – київський футбольний клуб «Динамо» під керівництвом тренера Валерія Лобановського здобув чимало престижних нагород, а такі гравці, як Олег Блохін, Леонід Буряк, Олександр Заваров, Анатолій Дем’яненко були справжніми народними улюбленцями.

У 80-х роках у світі з’явилися такі великі гравці, як Дієго Марадона та Мішель Платіні, а також це був зірковий час для клубної команди «Ліверпуль». Кінець 80-х – початок 90-х увійшов в історію як найкращі часи для італійського «Мілану».

Яке сьогодні релігійне свято

10 грудня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Мини Олександрійського, Єрмогена і Євграфа. Мина за наказом імператора Максимина приїхав до Олександрії з Афін. Там він повинен був придушити повстання між язичниками та християнами. Проте Мина й сам сповідував християнство, тому почав проповідувати. Згодом дізнався про це імператор і послав до Олександрії Єрмогена, щоб той провів над Миною суд та очистив місто від християн. Мину довго катували, але Господь його кожного разу зцілював. Єрмоген, бачачи це, повірив в Христа. Тоді Максимин сам поїхав до Олександрії. Розізлившись, він вбив Євграфа, який був секретарем Мини, а потім наказав відрубати голову Мину, а потім і Єрмогену.

Що не можна робити цього дня

Не варто вживати алкоголь, їсти шкідливу їжу.

Не можна лаятися, лихословити, думати про погане.

Забороняється брати в руки гострі предмети, вишивати, шити.

Народні прикмети і традиції

Білі хмари пливуть по небу – прийдуть морози;

Суха та вітряна погода вказує на посушливе літо;

Сезхмарно і ясно – чекайте на мороз;

Яскраво горять зірки на небі – до морозу;

Снігу навалило дуже багато – наступного року буде поганий урожай;

Навколо сонця чи місяця видно кільця – до сильного снігопаду.

Пам’ятні події 10 грудня

1520 рік – Мартін Лютер привселюдно спалює папську буллу Exsurge Domine про відлучення його від церкви у Віттенбергу;

1637 рік – козацькі війська під проводом Павла Бута зазнають поразки від війська Речі Посполитої біля містечка Боровиця;

1684 рік – Едмонд Галлей зачитує на засіданні Королівського товариства роботу Ісаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в якій закони Кеплера були виведені на основі теорії тяжіння;

1768 рік – у Великій Британії засновують Королівську Академію Мистецтв, найбільш впливову та авторитетну Асоціацію художників Великої Британії;

1817 рік – Міссісіпі стає 20-м штатом США;

1901 рік – у Стокгольмі вручають перші Нобелівські премії;

1948 рік – Генеральна Асамблея ООН приймає Загальну декларацію прав людини;

1953 рік – виходить 1-й номер журналу «Плейбой»;

1981 рік – американський журнал The New England Journal of Medicine публікує замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 чоловік, в основному серед гомосексуалів («синдром набутого імунодефіциту» (СНІД));

1999 рік – Панамський канал переходить під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Євген, Іван, Іоанн, Стефан.