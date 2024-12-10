Головна Новини
search button user button menu button

10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Що святкують 10 грудня
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто вживати алкоголь, їсти шкідливу їжу

10 грудня – Всесвітній день футболу. Віряни вшановують пам'ять мучеників Мини Олександрійського, Єрмогена і Євграфа. 

Всесвітній день футболу

10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Завдяки рішенню ООН, щорічно 10 грудня професійні спортсмени, любителі та вболівальники святкують Всесвітній день футболу. Ця подія покликана вшанувати вид спорту, що зміг стати майже способом життя та особливою філософією для величезної кількості людей.

60-ті роки минулого століття відкрили у футболі справжніх суперзірок: Пеле, Ейсебіо, Пушкаш та інших. 1970-ті сприяли розвитку футболу завдяки появі кольорового телебачення

Для українського футболу період 70-80-х був дуже вдалим – київський футбольний клуб «Динамо» під керівництвом тренера Валерія Лобановського здобув чимало престижних нагород, а такі гравці, як Олег Блохін, Леонід Буряк, Олександр Заваров, Анатолій Дем’яненко були справжніми народними улюбленцями.

У 80-х роках у світі з’явилися такі великі гравці, як Дієго Марадона та Мішель Платіні, а також  це був зірковий час для клубної команди «Ліверпуль». Кінець 80-х – початок 90-х увійшов в історію як найкращі часи для італійського «Мілану». 

Яке сьогодні релігійне свято

10 грудня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Мини Олександрійського, Єрмогена і Євграфа. Мина за наказом імператора Максимина приїхав до Олександрії з Афін. Там він повинен був придушити повстання між язичниками та християнами. Проте Мина й сам сповідував християнство, тому почав проповідувати. Згодом дізнався про це імператор і послав до Олександрії Єрмогена, щоб той провів над Миною суд та очистив місто від християн. Мину довго катували, але Господь його кожного разу зцілював. Єрмоген, бачачи це, повірив в Христа. Тоді Максимин сам поїхав до Олександрії. Розізлившись, він вбив Євграфа, який був секретарем Мини, а потім наказав відрубати голову Мину, а потім і Єрмогену.

Читайте також: Церковний календар на грудень 2024 року: коли святкуємо Миколая та Різдво

Що не можна робити цього дня

  • Не варто вживати алкоголь, їсти шкідливу їжу.
  • Не можна лаятися, лихословити, думати про погане.
  • Забороняється брати в руки гострі предмети, вишивати, шити.

Народні прикмети і традиції

  • Білі хмари пливуть по небу – прийдуть морози;
  • Суха та вітряна погода вказує на посушливе літо;
  • Сезхмарно і ясно – чекайте на мороз;
  • Яскраво горять зірки на небі – до морозу;
  • Снігу навалило дуже багато – наступного року буде поганий урожай;
  • Навколо сонця чи місяця видно кільця – до сильного снігопаду.

Пам’ятні події 10 грудня

  • 1520 рік – Мартін Лютер привселюдно спалює папську буллу Exsurge Domine про відлучення його від церкви у Віттенбергу;
  • 1637 рік – козацькі війська під проводом Павла Бута зазнають поразки від війська Речі Посполитої біля містечка Боровиця;
  • 1684 рік – Едмонд Галлей зачитує на засіданні Королівського товариства роботу Ісаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в якій закони Кеплера були виведені на основі теорії тяжіння;
  • 1768 рік – у Великій Британії засновують Королівську Академію Мистецтв, найбільш впливову та авторитетну Асоціацію художників Великої Британії;
  • 1817 рік – Міссісіпі стає 20-м штатом США;
  • 1901 рік – у Стокгольмі вручають перші Нобелівські премії;
  • 1948 рік – Генеральна Асамблея ООН приймає Загальну декларацію прав людини;
  • 1953 рік – виходить 1-й номер журналу «Плейбой»;
  • 1981 рік – американський журнал The New England Journal of Medicine публікує замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 чоловік, в основному серед гомосексуалів («синдром набутого імунодефіциту» (СНІД));
  • 1999 рік – Панамський канал переходить під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Євген, Іван, Іоанн, Стефан.

Читайте також:

Теги: телебачення Леонід Буряк Олександр Заваров Мішель Платіні свято журнал Ліверпуль буряк погода Анатолій Дем’яненко традиції алкоголь активісти тварини урожай чоловік місто Олег Блохін Ейсебіо календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У США за допомогою генетичної генеалогії знайшли вбивцю, який скоїв злочин 50 років тому
У США за допомогою генетичної генеалогії знайшли вбивцю, який скоїв злочин 50 років тому
10 листопада, 04:29
Прогноз погоди на 23 листопада
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
23 листопада, 06:00
У Йорданії біля посольства Ізраїлю сталася стрілянина, нападника застрелили
У Йорданії біля посольства Ізраїлю сталася стрілянина, нападника застрелили
24 листопада, 07:20
6 грудня – День Збройних сил України
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 грудня, 00:12
Руслана Писанка та її чоловік
Чоловік покійної Руслани Писанки показав, який вигляд має її могила
17 листопада, 17:57
З 04:30 ворог декількома хвилями атакував Миколаїв дронами-камікадзе типу Shahed 131/136
У Миколаєві загинули дві жінки внаслідок атаки «шахедів»
17 листопада, 08:24
Операція росіян біля Покровська затримала росіян
Захисники Покровська заставили росіян змінити плани на війну в Україні – ISW
18 листопада, 05:15
Окупанти просунулись біля Великої Новосілки
Ворог обходить Велику Новосілку, щоб перерізати важливу дорогу
21 листопада, 05:20
Український прапор у селі Новий Комар, 4 грудня 2024 року
ЗСУ підтвердили відновлення контролю над селом Новий Комар на Донеччині
5 грудня, 16:59

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
80K
«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2024
37K
Небачений ажіотаж. Квитки на ювілей народної артистки розпродані за чотири місяці до дати концерту
24K
Сирійська опозиція ухвалила важливе рішення щодо жінок
23K
Президент Світового Конгресу українців присоромив українську діаспору в Данії

Новини

10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Вчора, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 грудня, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
7 грудня, 18:08

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua