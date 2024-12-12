Сирський привітав воїнів із Днем Сухопутних військ

Головнокомандувач подякував кожному і кожній, хто несе ратну службу в Сухопутних військах та в подібних підрозділах усіх складових Сил оборони

Щороку 12 грудня українці святкують День Сухопутних військ, в який вшановують механізовані, танкові, ракетні та десантні війська, артилерію та інших військовослужбовців, які ведуть наземні операції

Сьогодні, 12 грудня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ Збройних сил України. Про це він написав у Telegram.

«Шановні бойові побратими й посестри! Славетні українські воїни! Щиро вітаю з Днем сухопутних військ України! Ви – основа нашої армії. У вас її міць, сила та незламний дух. Ви, піхотинці, артилеристи, танкісти, армійські авіатори та інші представники Сухопутних військ України, зупиняєте та нищите безжального ворога, несете чи не найважчий тягар війни», – йдеться в повідомленні.

Сирський подякував кожному і кожній, хто несе ратну службу в Сухопутних військах Збройних сил України та в подібних підрозділах усіх складових Сил оборони.

«Ваші подвиги на полі бою – це приклади героїзму, патріотизму та професіоналізму, які надихають країну. Великою мірою завдяки вам держава залишається вільною, живе і працює. Висловлюю слова вдячності батькам і матерям, які виховали гідних захисників і захисниць. Бажаю воїнам міцного здоров’я, стійкості та нових здобутків. Хай не полишає Вас сила, хай надихають підтримка рідних та всього українського народу. Схиляю голову у вшануванні пам’яті загиблих побратимів і посестер. Вічна пам’ять полеглим героям», – додав він.

Нагадаємо, щороку 12 грудня українці святкують День Сухопутних військ, в який вшановують механізовані, танкові, ракетні та десантні війська, артилерію та інших військовослужбовців, які ведуть наземні операції.

День Сухопутних військ Збройних Сил України встановлено указомпрезидента України Леоніда Кучми «Про День Сухопутних військ України» від 18 жовтня 1997 р. № 1167/97.