Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сирський привітав воїнів із Днем Сухопутних військ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сирський привітав воїнів із Днем Сухопутних військ
Головнокомандувач подякував кожному і кожній, хто несе ратну службу в Сухопутних військах та в подібних підрозділах усіх складових Сил оборони
фото з відкритих джерел

Щороку 12 грудня українці святкують День Сухопутних військ, в який вшановують механізовані, танкові, ракетні та десантні війська, артилерію та інших військовослужбовців, які ведуть наземні операції

Сьогодні, 12 грудня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ Збройних сил України. Про це він написав у Telegram.

«Шановні бойові побратими й посестри! Славетні українські воїни! Щиро вітаю з Днем сухопутних військ України! Ви – основа нашої армії. У вас її міць, сила та незламний дух. Ви, піхотинці, артилеристи, танкісти, армійські авіатори та інші представники Сухопутних військ України, зупиняєте та нищите безжального ворога, несете чи не найважчий тягар війни», – йдеться в повідомленні.

Сирський подякував кожному і кожній, хто несе ратну службу в Сухопутних військах Збройних сил України та в подібних підрозділах усіх складових Сил оборони.

«Ваші подвиги на полі бою – це приклади героїзму, патріотизму та професіоналізму, які надихають країну. Великою мірою завдяки вам держава залишається вільною, живе і працює. Висловлюю слова вдячності батькам і матерям, які виховали гідних захисників і захисниць. Бажаю воїнам міцного здоров’я, стійкості та нових здобутків. Хай не полишає Вас сила, хай надихають підтримка рідних та всього українського народу. Схиляю голову у вшануванні пам’яті загиблих побратимів і посестер.  Вічна пам’ять полеглим героям», – додав він.

Нагадаємо, щороку 12 грудня українці святкують День Сухопутних військ, в який вшановують механізовані, танкові, ракетні та десантні війська, артилерію та інших військовослужбовців, які ведуть наземні операції.

День Сухопутних військ Збройних Сил України встановлено указомпрезидента України Леоніда Кучми «Про День Сухопутних військ України» від 18 жовтня 1997 р. № 1167/97.

Читайте також:

Теги: свято ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звіт ISW щодо війни в Україні 25 листопада
ЗСУ мають успіх на Курщині, ворог тисне на кількох напрямках – карти ISW
25 листопада, 06:10
Ситуація на фронті 25 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2024 року
25 листопада, 00:00
Названо результат удару Storm Shadow по Курській області
Ліквідовано сотні солдатів КНДР: наслідки удару Storm Shadow по Курщині
23 листопада, 14:14
Раніше повідомлялося, що північнокорейські війська в Росії очолить генерал, наближений до Кім Чен Ина
На Курщині ЗСУ поранили північнокорейського генерала – WSJ
21 листопада, 21:28
РС-26 «Рубіж», якою окупанти попередньою атакували Україну
Україна стала першою країною, яку атакували міжконтинентальною ракетою – Стратком ЗСУ
21 листопада, 16:09
Зеленський заслухав доповіді командирів на Куп'янському напрямку
Зеленський відвідав напрямок, на якому окупанти активізували наступ (відео)
18 листопада, 18:06
Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2024 року
13 листопада, 00:00
Головні новини ночі проти 12 грудня
Вибух у житловому будинку в Києві, атака БпЛА на полк спецназу у Грозному: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
В Україні 12 грудня відзначають День Сухопутних військ
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 05:00

Події в Україні

Росія перекидає військову техніку з Криму на Запорізьку область
Росія перекидає військову техніку з Криму на Запорізьку область
Сирський привітав воїнів із Днем Сухопутних військ
Сирський привітав воїнів із Днем Сухопутних військ
Втрати ворога станом на 12 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2024
Наступ на Покровськ приносить росіянам величезні втрати – ISW
Наступ на Покровськ приносить росіянам величезні втрати – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
62K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
60K
Під Покровськом – катастрофічна ситуація? Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» назвав причину
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2024
35K
Іран назвав можливих організаторів перевороту в Сирії
30K
Маркус вперше за тривалий час вийшов на публіку і розповів про конфлікт з Шаламагою

Новини

У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
Вчора, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
Вчора, 12:54
Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua