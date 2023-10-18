18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто хвалитися своїми досягненнями

Сьогодні, 18 жовтня, відзначається Міжнародний день жіночого щастя, Європейський день боротьби з торгівлею людьми та Всесвітній день цукерок. Віряни вшановують пам'ять апостола і євангеліста Луки.

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Міжнародний день жіночого щастя

18 жовтня відзначається міжнародне свято – День жіночого щастя. Метою цього дня є привернення уваги до проблем жіночої депресії.

Ідея свята виникла в 2017 році й належить мотиваційній спікерці та спеціалістці науки про щастя Карін Рокінд.

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Європейський День боротьби з торгівлею людьми

18 жовтня в Україні відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми, який покликаний нагадати про необхідність консолідації зусиль органів державної та місцевої влади, громадських організацій з метою підвищення рівня обізнаності щодо торгівлі людьми та небайдужості громадськості до цього явища.

Україна була серед перших країн у Європі, яка в 1998 році встановила кримінальну відповідальність за торгівлю людьми.

Європейський день боротьби з торгівлею людьми був започаткований 18 жовтня 2007 Європейським Парламентом.

Всесвітній день цукерок

Щорічно 18 жовтня відзначають Всесвітній день цукерок. Це свято солодких задоволень поєднує всіх, хто не проти поласувати цукеркою до кави чи чаю, а також і тих, хто має безпосереднє відношення до їхнього виробництва.

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Свято було започатковано для того, щоб відзначити важливе місце, яке цукерки займають у культурі різних народів. Це не просто солодощі, а символ радості, задоволення та свята.

Перші цукерки з'явилися в Єгипті. Так як цукор на той час ще не був відомий, замість нього вживали мед та фініки. На Сході цукерки робили з мигдалю та інжиру, а в стародавньому Римі варили горіхи та макові зерна з медом та засипали кунжутом.

Яке сьогодні релігійне свято

18 жовтня церква вшановує пам’ять апостола Луки.

Апостол Лука жив у I столітті. За переказами, він із самої юності вивчав науки – грецьку філософію, єврейський закон, медицину, живопис. Коли до нього дійшла новина про Христа, він вирушив до Палестини і там був обраний Ісусом як один із 70-ти апостолів.

Саме Лука першим став створювати ікони – він закарбував образ Богоматері, тому апостола вважають також покровителем художників. Він також є автором третьої книги Нового Заповіту, яка називається Євангеліє від Луки, а також Діянь апостолів, де описує історію ранньої християнської церкви.

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Помер апостол у віці 84 роки. Мощам святого можна вклонитися в базиліці Святої Юстини, що в місті Падуї (Італія).

Що не можна робити цього дня

Не можна їсти будь-які гострі страви.

Краще не давати в борг гроші, бо їх точно не повернуть.

Не варто ділитися сіллю, тому що разом з нею можна віддати фінансове благополуччя.

Не можна хвалитися своїми досягненнями, покупками, успіхами, фінансовими придбаннями.

Народні прикмети

Якщо протягом дня часто змінюється погода, то жовтень буде мінливим.

Ранковий туман віщує сонячну погоду.

Якщо вітру немає, то скоро похолодає.

У будинку раптом з'явилися комарі, то взимку не буде сильних морозів.

Яскравий місяць, то буде тепла та тиха погода.

Пам’ятні події 18 жовтня

1239 – орди Батия «град Чернигов взяша и запалиша огнем».

1386 – Відкриття Гайдельберзького університету.

1596 – підписано Берестейську унію, на якій проголошено приєднання ряду єпархій православної Київської митрополії на чолі з митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі Михайлом Рогозою до Апостольської Столиці за умов підлеглості православних Папі Римському.

1672 – Бучацький мирний договір Речі Посполитої й Османської імперії. Річ Посполита відмовилася від претензій на Правобережну Україну.

1851 – у Лондоні вперше опублікований роман Германа Мелвілла «Мобі Дік».

1860 – Друга опіумна війна, нарешті, завершується у Конвенції Пекіна з ратифікацією договору Тяньцзіні, нерівноправний договір.

1867 – Російська імперія продала Аляску США.

1892 – Відкривається перша комерційна протяжна телефонна лінія (Чикаго — Нью-Йорк)

1893 – у Київському оперному театрі Сергій Рахманінов диригував своєю першою оперою «Алеко»

1896 – У «Нью-Йорк Джорнел» з'явилися перші комікси.

1898 – США вступає у права володіння Пуерто-Рико.

1912 – Перша балканська війна.

1918 – у Львові на зборах українських депутатів австрійської Державної Ради і членів Палати Панів, українських членів галицького і буковинського сеймів було утворено Українську Національну Раду, яка очолила український національний рух в Австро-Угорській імперії.

1918 – проголошено Чехословацьку Республіку.

1927 – у Великій Британії створено державну радіомовну (згодом також телевізійну) компанію BBC.

1945 – ядерна програма СРСР отримує плани плутонієвої бомби США від Клауса Фукса з Лос-Аламоської національної лабораторії.

1955 – запущено в дію Каховську ГЕС.

1964 – ярмарок 1964—1965 New York World's закривається на своєму першому сезоні після шести місяців роботи.

1991 – Азербайджан проголошує незалежність від СРСР.

1994 – Верховна Рада України скасувала заборону Компартії.

1995 – Україна вступила до Ради Європи.

2003 – болівійська газова війна: президент Гонсало Санчес де Лосада, змушений піти у відставку і залишити Болівію.

2007 – бомбардування Карачі: напад відбувся на кортеж колишнього прем'єр-міністра Пакистану Беназір Бхутто, загинуло 139 осіб, також понад 450 осіб було поранено. Бхутто сама не постраждала.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Йосип, Давид, Микола, Гавриїл, Іван, Сергій, Юліан, Єлизавета, Леонтій, Андрій.