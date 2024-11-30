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У Кривому Розі чоловік зачинився в машині, щоб не потрапити до ТЦК

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Кривому Розі чоловік зачинився в машині, щоб не потрапити до ТЦК
Автомобіль Chevrolet, який зупинили патрульні, а його водій відмовився їхати до ТЦК, зачинившись з мамою всередині
фото: Свої|Кривий Ріг/Telegram

Чоловік провів у автомобілі ніч

У Кривому Розі чоловік з мамою понад 15 годин провів в автомобілі на узбіччі дороги, зачинившись там від поліції та територіального центру комплектування. Про це повідомляють «Свої» та «Суспільне Дніпро».

Патрульна поліція зупинила водія Chevrolet 28 листопада близько 22:00 через порушення правил дорожнього руху.

За даними поліції, 37-річний водій зупинився в неналежному місці. Однак після перевірки також з’ясувалося, що чоловік перебуває у розшуку ТЦК та СП. Його попросили проїхати до ТЦК для уточнення даних, але він відмовився та зачинився в автомобілі, розповіли журналістам правоохоронці.

Разом із чоловіком в автомобілі перебувала його мати. На узбіччі проспекту вони провели ніч, а зранку на ситуацію звернули увагу медіа та жителі.

У Кривому Розі чоловік зачинився в машині, щоб не потрапити до ТЦК фото 1

«Я не був п’яний і ні під чим іншим теж не перебував. І нічого я не порушував. І доказів у них немає. Це беззаконня. З нашої країни зробили щось неймовірно безбожне», – розповів водій Chevrolet.

За його словами, зранку на місце приїжджали представники ТЦК, які поспілкувалися з поліціянтами та поїхали, не підійшовши до нього.

Чоловік не став відповідати, чи оновлював він свої дані у ТЦК, але наполягає, що ані адміністративної, ані кримінальної справи проти нього через це не порушували.

«Триматимусь до останнього. А що робити? Нехай люди бачать», – казав чоловік.

О котрій годині чоловік залишив місце події не повідомлялося, але журналісти писали, що він зробив це після спілкування з представниками ТЦК.

У патрульній поліції зазначили, що сили чи спеціальні засоби проти чоловіка не застосовували. До нього також приїжджав адвокат.

Нагадаємо, 25 листопада у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки селища Тростянець Вінницької області 57-річний військовозобов’язаний чоловік прийшов до центру по повістці і вчинив напад на сержанта. Чоловік завдав військовому удар ножем в область правої ключиці.

Також у ніч проти 27 серпня невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК. Поранень зазнав старший солдат, який наразі перебуває на лікуванні у госпіталі. У командуванні наголосили, що ТЦК– це режимний обʼєкт, у випадку загрози життю військовослужбовців – вони відкриватимуть вогонь на ураження.

Раніше стало відомо про напад на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Яворів Львівської області. Військовослужбовця доправлено до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою. За інформацією військових, працівник ТЦК, виконуючи свої службові обов’язки, супроводжував військовозобов’язаного громадянина на проходження військово-лікарської комісії. Однак на одній із вулиць Яворова на нього напали й вдарили важким тупим предметом по голові. 

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Теги: дороги Дніпро адвокат водій напад поліція чоловік солдат

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