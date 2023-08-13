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13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 серпня – День працівників ветеринарної медицини
фото: Pixabay

Цього дня не варто викидати залишки зі столу

У неділю 13 серпня, у світі відзначаються Міжнародний день шульг, День працівників будівельної галузі в Україні та День працівників ветеринарної медицини. Православні християни вшановують пам'ять праведного Євдокима Каппадокіяніна.

Всесвітній день шульги

13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото: depositphotos.com

13 серпня – Всесвітній день шульги (International Lefthanders Day). Міжнародний день ліворуких, яких на нашій планеті до 10 відсотків, вперше відзначили 13 серпня 1992 року за ініціативою британського Клубу ліворуких.

Вважається, що люди, які краще володіють лівою рукою, наділені необияким творчим потенціалом. Зараз кожна двадцята людина у світі шульга.

Британський Клуб шульг (англ. The Left-Handers Club) занепокоєний тим, що в багатьох школах країни дітей-шульг як і раніше прагнуть перевчити до писання правою рукою, що викликає психологічні стреси та знижує успішність учнів.

Тому у цей день лівші всього світу прагнуть привернути увагу виробників товарів до необхідності враховувати їхні зручності, улаштовують різноманітні заходи та змагання.

День працівників ветеринарної медицини

13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото: Pixabay

Свято створене указом президента України Леоніда Кучми 2001 року. Слово «ветеринар» має латинське коріння, а ветеринарія є доволі давньою галуззю, яка з'явилася ще тоді, коли люди приручили тварин. Перша ветеринарна школа була відкрита у Франції в XVIII столітті за ініціативи імператора Людовіка XV.

У сучасному житті без фахівців-ветеринарів ми не зможемо вживати в їжу якісні здорові продукти тваринництва, а домашні вихованці не зможуть приносити радість своїм власникам, тож не забудьте сьогодні привітати працівників цієї галузі.

День працівників будівельної галузі в Україні

13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото: Pixabay

Свято відзначається другої неділі серпня. Це професійне свято не лише будівельників, але й усіх працівників будівельної галузі. Воно встановлене указом президента від 22 липня 1993 рок.

Будівельниками є особлива категорія робіників, які допомагають розвивати та будувати нашу країну. 

Яке релігійне свято

13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4
фото з відкритих джерел

Святий Євдоким Каппадокіянін – покровитель родини і сімейного благополуччя. Саме 13 серпня (за старим стилем 31 липня) віряни молилися за те, щоб ніяке лихо не прокралося в їх будинок.

День святого Євдокима – один з небагатьох, коли церквою дозволено працювати. Ба більше, вважається, що чим більше людина зробить корисного по господарству у цей день, тим прихильнішим буде до неї святий.

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Народні прикмети

  • Досвітній туман швидко розсіюється – до ясної, гарної погоди.
  • Мурахи закривають вхід в мурашник – до дощу.
  • Погода вітряна – чекати зими сніжної.
  • Павутина літає – жарко буде ще довго.
  • Бджоли в поле летять – буде хороша погода.
  • Після Євдокима ластівка гнізда не в'є.

Що не рекомендується робити

  • Кричати і лаятися в будинку.
  • Їхати в подорож або відрядження.
  • Викидати залишки зі столу.

Іменини

Іменини сьогодні святкують Анна, Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій.

Теги: традиції свята православна церква

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