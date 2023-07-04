Росіяни оточують ваше місто, які ваші дії? Соціологи з'ясували плани українців

У разі воєнного загострення в місті до лав ЗСУ запишуться 6% харків’ян, 8% одеситів, 8% запоріжців, 10% дніпрян, 12% киян та 15% львів’ян

Дослідження охопило 21 місто, за винятком окупованих територій та Херсона через небезпеку

У разі загострення воєнної ситуації навколо свого міста до лав ЗСУ запишуться 6% харків’ян, 8% одеситів, 8% запоріжців, 10% дніпрян, 12% киян та 15% львів’ян. Мова йде про чоловіків та жінок старше 18 років.

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Такі дані соціологічна група «Рейтинг» отримала за результатами дослідження, проведеного 21 квітня-22 травня 2023 року на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

У кожному місті питання поставили 800 мешканцям, які представляли релевантну вибірку. Опитування проводили методом особистого спілкування face-to-face вдома в респондентів. Дослідження охопило 21 місто, за винятком окупованих територій та Херсона через небезпеку. Загалом було опитано 16 800 людей.

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У всіх найбільших містах України переважна більшість – близько 60% мешканців – відповіли, що залишаться в місті в разі воєнного загострення.

Статистика соціологічної групи «Рейтинг» про дії містян у разі загострення воєнної ситуації навколо міста. фото: соціологічна група «Рейтинг»

Мешканців міст також запитали про їх волонтерський внесок. З великих міст, за особистим зізнанням, найбільше волонтерять мешканці Дніпра: 6% сказали, що роблять це на постійній основі, а ще 36% – час від часу. Дніпряни навіть трохи обійшли Львів, де 5% волонтерять регулярно та 36% періодично. В Запоріжжі – 6% та 32% відповідно, в Києві – 6% та 29%, Одесі – 4% та 22%, Харкові – 4% та 16%.

Статистика соціологічної групи «Рейтинг» щодо волонтерства серед містян фото: соціологічна група «Рейтинг»

Попри жахи війни в оптимістичне майбутнє України вірить переважна більшість в усіх великих містах. А саме: 90% львів’ян, 86% киян, 82% харків’ян, 82% дніпрян, 81% запоріжців та 74% одеситів.

Статистика соціологічної групи «Рейтинг» щодо рівня оптимізму містян фото: соціологічна група «Рейтинг»

Нагадаємо, до Києво-Печерської лаври 4 липня прибула комісія Міністерства культури для опечатування корпусів. На місці перебувають віряни та ченці УПЦ МП, які не дають працівникам комісії доступу. Вони стверджують, що комісія начебто не має відповідного права.

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До слова, цьогоріч, порівняно з 2022 роком, у держбюджеті України на зарплати педагогів передбачено на 20,5 млрд грн менше. Натомість модернізація освіти та нові стандарти передбачають оновлені вимоги для освітян.