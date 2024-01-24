Окупанти просунулися на декількох напрямках: аналіз ISW

На лівому березі Херсонської області тривали обмежені позиційні бойові дії

Збройні сили України активно ведуть бої з окупантами на різних ділянках фронту. Російські загарбники продовжували посилені наступальні дії на південний схід від Куп’янська. На тлі позиційних боїв, окупанти просунулися поблизу Кремінної, Авдіївки та Донецька. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військових

23 січня російські війська продовжували посилені наступальні дії на південний схід від Куп’янська і, як повідомляється, просунулися. Позиційні бої тривали на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки. Також російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Кремінної на тлі позиційних боїв, які тривали на напрямку Сватове-Кремінна.

Позиційні бойові дії тривали біля Бахмута, але 23 січня на цій ділянці не було підтверджених змін лінії фронту. Українські та російські джерела заявляли, що позиційні бойові дії тривали поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Російські блогери стверджували, що війська РФ витісняють українські сили з Богданівки, але українські сили все ще контролюють західну Богданівку.

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Російські війська нещодавно просунулися поблизу Авдіївки, оскільки 23 січня в цьому районі тривали позиційні бойові дії. Опубліковані 23 січня геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська просунулися на північний захід від Авдіївки. Позиційні бої тривали на поблизу Новобахмутівки та Степового, Сіверного, Опитного, Первомайського та Невельського і біля самої Авдіївки.

Російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Донецька, оскільки 23 січня в цьому районі тривали позиційні бойові дії. Опубліковані 23 січня геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська просунулися на північний схід від Новомихайлівки. Українські та російські джерела заявили, що позиційні бойові дії тривали на південний захід від Донецька поблизу Георгіївки та Новомихайлівки.

23 січня в районі Донецько-Запорізького кордону тривали обмежені позиційні бойові дії. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на південь від Червоного (35 км на південний захід від Великої Новосілки на крайньому сході Запорізької області).

На заході Запорізької області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Російські та українські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв поблизу Роботиного та Вербового.

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Депутат Запорізької області з питань окупації Володимир Рогов стверджував, що російські війська здійснили контратаку на захід від Роботиного та повернули кілька позицій, однак ISW не бачив візуальних доказів цього «просування».

На лівому березі Херсонської області тривали обмежені позиційні бойові дії. Російські та українські джерела повідомляли про бої поблизу Кринок.

Речниця Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк заявила, що російські війська користуються ясними погодними умовами на півдні України, щоб посилити удари безпілотників по Херсонській області та Очакові Миколаївської області.