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    У Вінниці жінка опинилася під колесами автомобіля, коли переходила дорогу

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    Аварію зафіксували камери спостереження, що розташовані поруч - У Вінниці жінка опинилася під колесами автомобіля, коли переходила дорогу
    Аварію зафіксували камери спостереження, що розташовані поруч
    фото: Скріншот

    Поліція розслідує ДТП

    У Вінниці на Немирівському шосе під колеса автомобіля Dodge протрапила жінка.

    Про це повідомляє YouTube канал «Ситуаційний центр Вінниці».

    Жінка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора.

    Дорожньо-транспортну пригоду зафіксували камери відеонагляду Ситуаційного центру. На місце аварії прибули медики і госпіталізували жінку із забоєм грудної клітки. Поліція розслідує ДТП.

    Нагадаємо, у Вінниці на нерегульованому залізничному переїзді на вулиці Залізничній відбулося зіткнення дизельного потягу та автомобіля ВАЗ-2106. Внаслідок цього постраждав водій автівки, його доправили до лікарні.

    Теги: ДТП Вінниця аварія
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