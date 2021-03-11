У Вінниці жінка опинилася під колесами автомобіля, коли переходила дорогу
Поліція розслідує ДТП
У Вінниці на Немирівському шосе під колеса автомобіля Dodge протрапила жінка.
Про це повідомляє YouTube канал «Ситуаційний центр Вінниці».
Жінка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора.
Дорожньо-транспортну пригоду зафіксували камери відеонагляду Ситуаційного центру. На місце аварії прибули медики і госпіталізували жінку із забоєм грудної клітки. Поліція розслідує ДТП.
Нагадаємо, у Вінниці на нерегульованому залізничному переїзді на вулиці Залізничній відбулося зіткнення дизельного потягу та автомобіля ВАЗ-2106. Внаслідок цього постраждав водій автівки, його доправили до лікарні.