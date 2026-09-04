Віткофф може не приїхати до Києва через російські удари – ЗМІ

Американський спецпосланець побоюється безпекової ситуації на тлі тривалих атак РФ по столиці

Спецпосланець президента США Стів Віткофф може відмовитися від запланованого візиту до Києва через побоювання щодо безпеки. Про це повідомив Kyiv Independent із посиланням на джерело, знайоме із ситуацією, пише «Главком».

За інформацією видання, Віткофф «почав боятися» їхати до української столиці після того, як йому повідомили про небезпечну ситуацію в Києві. Джерело зазначило, що Росія не хоче приїзду американських представників до столиці України, а сам Віткофф нібито чутливий до позиції Москви.

Спочатку планувалося, що Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер відвідають Москву та Київ 5-6 вересня. Тепер американська сторона обговорює альтернативні варіанти через безпекові побоювання. Варто зазначити, що можливою причиною, що поставила під загрозу зустріч став удар окупантів по аеропорту у Києві, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Візит Віткоффа і Кушнера до Києва мав стати їхньою першою поїздкою до України. Напередодні, 3 вересня, президент Володимир Зеленський повідомив, що американські представники можуть приїхати до Києва найближчими днями.

На тлі запланованого візиту Росія продовжує завдавати ударів по Києву. 3 вересня внаслідок російської атаки в столиці були поранені щонайменше 10 людей, серед них дитина та шестеро медичних працівників. Унаслідок удару також було пошкоджено багатоповерхівку.

За даними журналістів, остаточне рішення щодо поїздки Віткоффа до Києва ще не ухвалене. Йдеться про відкладення або зміну планів, а не про остаточне скасування візиту.