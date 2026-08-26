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Українські фахівці показали «Комету» з російських ракет: для чого потрібен цей компонент

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Українські фахівці показали «Комету» з російських ракет: для чого потрібен цей компонент
Владислав Власюк демонструє систему «Комета», виявлену в російських ракетах
фото: glavcom.ua

«Комета» є критично важливим елементом для точного наведення балістичних ракет

Українські фахівці виявили систему «Комета» у російських ракетах 9М723 «Іскандер» та 5В55У. Про це розповів радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк під час брифінгу, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Комета» є критично важливим елементом для точного наведення балістичної ракети. Вона працює разом з інерціальною системою наведення. Інерціальна система дозволяє ракеті летіти за заданою траєкторією, тоді як «Комета» забезпечує можливість корекції польоту за супутниковим сигналом.

«Балістика летить по своїй траєкторії, заданій інерційною системою наведення, але в процесі цього відбувається донаведення за супутниковим сигналом. Саме для цього і потрібна завадостійка «Комета». Саме тому для точності це є критичний елемент», – пояснили фахівці під час брифінгу.

Українські фахівці також показали саму плату системи. За їхніми словами, майже всі компоненти на ній мають американське походження, а частина деталей – швейцарського. Серед виробників іноземної електроніки, яку знаходять у таких системах, фахівці назвали, зокрема, Altera та Xilinx.

Система «Комета», яку українські фахівці виявили у російських ракетах
Система «Комета», яку українські фахівці виявили у російських ракетах
фото: https://glavcom.ua/

За словами Власюка, росіяни намагаються приховати походження окремих деталей. На платах, які продемонстрували журналістам, виробники компонентів місцями були фізично закриті або видалені.

Нагадаємо, українські фахівці вже неодноразово виявляли іноземну електроніку в російських ракетах «Іскандер». Зокрема, в ракеті, яка у вересні 2025 року вдарила по будівлі Кабінету міністрів, знайшли 38 компонентів виробництва США, Японії, Великої Британії та Швейцарії. Серед американських виробників були, зокрема, Altera, Texas Instruments та Analog Devices.

Водночас у липні 2026 року в новітній модифікації російської ракети «Іскандер» українські фахівці виявили вже 140 компонентів іноземного виробництва. 

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Теги: США Швейцарія росія зброя Владислав Власюк російська ракета балістичні ракети

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