Apple планує випустити 32-ядерний процесор

Apple у 2021 роцы випустить серію нових процесорів для своїх комп'ютерів

На початку 2022 року компанія Apple планує випустити професійний комп'ютер Mac Pro на базі нового 32-ядерного процесора власного виробництва.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Відповідний чип планують анонсувати наприкінці 2021 року. Також інженери Apple працюють над створенням процесорів з 16 і 32 ядрами, які будуть призначені для MacBook Pro.

Представлені в листопаді комп'ютери мають чип M1, який отримав чотири високопродуктивних і чотири високоефективних ядра.

Повідомляється, що процесори на 16 і 32 ядра зараз тестуються. Крім поліпшення власних чипів Apple має намір випустити графічний процесор з великою кількістю ядер - 16, 32 і 128.

Залежно від швидкості налагодження виробництва нові чипи з інтегрованими в них графічними процесорами можуть представити в кінці 2021 року або початку 2022 року.

Графічний процесор M1, що використовується в актуальних комп'ютерах, має вісім ядер.

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