Арахамія отримав негативний тест на коронавірус і виходить на роботу

Арахамія здав третій тест, який показав негативний результат

Давид Арахамія вийде на роботу вже у понеділок, 23 листопада.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія почувається добре, повторний тест на коронавірусну інфекцію COVID-19 виявився негативним. Про це Інтерфакс-Україна повідомила прес-секретар політика Юлія Палійчук.

«Почувається добре. Повторний тест дав негативний результат», - сказала Палійчук.

За її словами, Арахамія вийде на роботу вже у понеділок, 23 листопада.

20 листопада Палійчук повідомила, що Арахамія здав два тести на COVID-19. Перший показав позитивний результат, другий - негативний. Через це нардеп пішов на самоізоляцію та повідомив про намір здати ще один тест на коронавірус.

Раніше на коронавірус захворів президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

23 листопада Єрмак повідомив, що вилікувався від коронавірусу.

Коронавірус також виявлений у спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, першого віце-спікера Руслана Стефанчука та віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський повідомив, що наразі близько 75 народних депутатів хворіють на новий коронавірус.

19 листопада президент Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Під час карантину вихідного дня заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота: