Арешт Порошенку, обвал цін на газ. 24 грудня за хвилину

Петру Порошенку підписали клопотання про арешт і заставу в сумі 1 млрд грн

Володимир Зеленський доручив скликати засідання РНБО, Україна оголосила підозру міністру транспорту Росії

В Офісі генпрокурора підписали арешт Порошенку

Виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко висловив підтримку Петру Порошенку.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Перед Новим роком Зеленський скликає РНБО

Президент України Володимир Зеленський доручив скликати засідання Ради нацбезпеки і оборони. Засідання відбудеться наступного тижня.

Засідання РНБО, згідно з дорученням глави держави, відбудеться 29 грудня 2021 року.

Європейські ціни на газ обвалилися на 40%. Названо причину

Через зміну погоди у Європі упродовж останніх двох діб ціна на газ на європейському ринку обвалилася на 40% від історичного максимуму 2 грудня.

Зниження ціни відбулося завдяки тому, що посилення вітру вдвічі підвищило вироблення вітряної генерації.

Єрмак назвав умову для розмови Зеленського з Путіним

Президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін можуть провести розмову, якщо буде предмет для переговорів. Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, «Зеленський ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що йому готові відповісти». Єрмак зазначив, що Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, однак коли та де вона відбудеться поки невідомо. Водночас він наголосив, що українська та російська сторони контактують.

Україна оголосила підозру міністру транспорту Росії

Офіс генерального прокурора України оголосив підозру міністру транспорту Російської Федерації. Як повідомляє сайт Офісу генпрокурора, його підозрюють в організації незаконних повітряних перевезень до окупованого Криму.

Чинному міністру транспорту Росії та його заступнику повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч.3 ст. 332 КК України).

Справа Шеремета: суд зняв електронний браслет з Антоненка

Шевченківський районний суд Києва продовжив строк дії запобіжного заходу обвинуваченому у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрія Антоненка у вигляді нічного домашнього арешту до 24 лютого, але при цьому зняв з нього електронний браслет.

Усі одужали. Ізраїльські ліки виявились на 100% ефективними проти Covid-19

Ізраїльський препарат проти коронавірусу Amor-18 продемонстрував ефективність у 100%. Ідеться про препарат біотехнологічної компанії Amorphical, випробування якого проводилось у медичному центрі Зів у Цфаті.

«Усі 18 госпіталізованих осіб, які отримували лікування, розроблене ізраїльською біотехнологічною компанією Amorphical під час дослідження другої фази, одужали та були виписані через кілька днів», – йдеться у повідомленні. Наголошується, що тестування проводилося як на пацієнтах з легкою симптоматикою, так і на тих, хто мав тяжкий перебіг захворювання.