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Губернатор Санкт-Петербурга заявив, що в українських школах є гендерно-нейтральні туалети

Надія Карбунар
glavcom.ua
Губернатор Санкт-Петербурга заявив, що в українських школах є гендерно-нейтральні туалети
Губернатору привиділися три туалети в українських школах
фото з відкритих джерел

На захист українців несподівано став зрадник Царьов

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов заявив, що російські військові бачили гендерно-нейтральні туалети в українських школах.

13 січня у телеграм-каналі Бєглова з'явився запис про його візит до лікарні та спілкування з російськими військовими, що воювали проти України. Під час бесіди Бєглов, за його словами, «відтанув душею». Він написав, що в Україні російські військові побачили гендерно-нейтральні туалети і тому їм не треба пояснювати, за що ми воюємо.

Губернатор Санкт-Петербурга заявив, що в українських школах є гендерно-нейтральні туалети фото 1

«Ті, хто з автоматом у руках пройшов українізовану версію Донбасу, добре розуміють, за що ми воюємо. Хлопцям, які бачили в школах туалети, де замість двох приміщень – для дівчаток та для хлопчиків, три приміщення – для дівчаток, хлопчиків та гендерно-нейтральних, не треба пояснювати, які цінності ми відстоюємо», – заявив Бєглов.

Губернатор Санкт-Петербурга заявив, що в українських школах є гендерно-нейтральні туалети фото 2

Цікаво, що Бєглову заперечив колаборант, проросійський політик та сепаратист Олег Царьов. Він повідомив, що інформація про туалети для гендерно-нейтральних дітей – вигадка.

Раніше у гімназії російського міста Брянськ восьмикласниця відкрила стрілянину, унаслідок чого є загиблі та поранені. Наприкінці дівчина застрелила себе.

Теги: військові Олег Царьов сепаратист

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