Головна Київ Фото
search button user button menu button

Дідусь не відходить від тіла вбитої 9-річної онучки: фото, яке розриває серце

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Дідусь не відходить від тіла вбитої 9-річної онучки: фото, яке розриває серце
Чоловік спершу сидів навпочіпки, потім йому знайшли стілець
фото: Сергій Окунєв

Дівчинка разом із мамою загинула у Деснянському районі Києва поруч із зачиненим укриттям

Унаслідок нічної атаки на Київ у четвер, 1 червня, загинула 9-річна дівчинка. Дідусь багато годин сидів над тілом убитої російською ракетою онучки.

Фото розриває серце від болю та співчуття. Чоловік спершу сидів навпочіпки, потім йому знайшли стілець.

Чоловік біля тіла 9-річної онуки, яка загинула у Деснянському районі Києва поруч із зачиненим укриттям
Чоловік біля тіла 9-річної онуки, яка загинула у Деснянському районі Києва поруч із зачиненим укриттям
фото з відкритих джерел

Разом із дівчинкою загинула і її 34-річна мама.

Дівчинка майже все життя прожила за умов російської агресії проти України. А сьогодні – 1 червня, у День захисту дітей – Росія забрала її життя.

Бабуся та дідусь на місці трагедії, поруч із тілом загиблої дитини
Бабуся та дідусь на місці трагедії, поруч із тілом загиблої дитини
фото: Радіо Свобода

Крім того, українців вразило й пробрало до мурах фото жінки, яка плаче над тілом своєї доньки, яку цієї ночі вбила російська ракета в Деснянському районі столиці.

До слова, стали відомі нові деталі про загиблу жінку після російської атаки «шахедами» по Києву (фото).

Зауважимо, кияни під час нічного ракетного удару не змогли потрапити в укриття. Поліція заарештувала охоронця поліклініки у Деснянському районі, який не відкрив бомбосховища під час повітряної тривоги. За словами місцевих, чоловік розпивав алкоголь на робочому місці та не відчиняв двері. 

Чиновники та посадовці, які не забезпечили доступ громадян до укриттів, понесуть відповідальність – Київрада збирає термінове засідання профільної комісії.

Раніше повідомлялося, що Кличко повідомив нові деталі трагедії біля поліклініки (фото).

Нагадаємо, у ніч на 1 червня, День захисту дітей, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.

Читайте також:
Теги: росія Київ обстріл ракета російська ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Путіна все менше варіантів для порятунку
Хто рятуватиме Путіна від війни на території РФ?
23 травня, 13:32
Постпутінський режим може спрямувати свою агресію на конфлікти з Японією чи Китаєм
Наступна війна Росії після поразки від України
28 травня, 10:12
Речник диктатора Путіна наголосив, що «для України цю історію роблять набагато складнішою»
Пєсков погрожує Україні через британські ударні безпілотники
15 травня, 14:12
Мізинцев був заступником міністра оборони Росії із вересня 2022 року
Звільненого генерала РФ Мізинцева прихистив Пригожин
4 травня, 22:01
Іранські інженери відвідали «Гомельський радіозавод», де можуть виготовляти «Шахеди»
Росія знайшла спосіб, як транспортувати дрони з Ірану
8 травня, 19:04
Росія вигадала, що ЗСУ збираються наступати на Бєлгород
Російські воєнкори запанікували через «наступ на Бєлгород». ЗСУ відреагували
12 травня, 15:00
З аеродрому «Саваслейка» злітав носій «Кинджалів»
Масштабна повітряна тривога тривала менше 20 хвилин
15 травня, 20:17
Попередньо, пожежа почалася о 8:28
У Брянській області спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
23 травня, 10:14
Оборона Бахмута свої військові задачі виконує
Ворог здійснює зачистку деяких районах Бахмута: яка ситуація в місті
22 травня, 12:51

Фото

Дідусь не відходить від тіла вбитої 9-річної онучки: фото, яке розриває серце
Дідусь не відходить від тіла вбитої 9-річної онучки: фото, яке розриває серце
Жінка з червоним манікюром: фото руки загиблої через ворожу атаку на Київ
Жінка з червоним манікюром: фото руки загиблої через ворожу атаку на Київ
Жінка плаче над тілом доньки, яка загинула через ракетну атаку на Київ (фото)
Жінка плаче над тілом доньки, яка загинула через ракетну атаку на Київ (фото)
У Києві за підтримки британського лорда відкрили освітній центр
У Києві за підтримки британського лорда відкрили освітній центр
Ракетна атака на Київщину: поліція показала наслідки (фото)
Ракетна атака на Київщину: поліція показала наслідки (фото)
Масове поховання цивільних поблизу Броварів: моторошні фото та відео
Масове поховання цивільних поблизу Броварів: моторошні фото та відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Американські аналітики назвали місто, яке спробують захопити росіяни
29K
У Києві пролунали вибухи
23K
Хотів з'їсти вареників і злякався жовто-блакитного прапора. Польський священник потрапив у cкандал
23K
У Закон про освіту потрібно внести два пункти. Ніцой звернулася до Лісового
22K
Адвокати митрополита Павла пояснили, чому за нього публічно не заступився Онуфрій
18K
Перерахунок пенсій і підвищення тарифів: що зміниться із 1 червня

Новини

Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Сьогодні, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Вчора, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту