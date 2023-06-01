Дідусь не відходить від тіла вбитої 9-річної онучки: фото, яке розриває серце

Чоловік спершу сидів навпочіпки, потім йому знайшли стілець

Дівчинка разом із мамою загинула у Деснянському районі Києва поруч із зачиненим укриттям

Унаслідок нічної атаки на Київ у четвер, 1 червня, загинула 9-річна дівчинка. Дідусь багато годин сидів над тілом убитої російською ракетою онучки.

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Фото розриває серце від болю та співчуття. Чоловік спершу сидів навпочіпки, потім йому знайшли стілець.

Чоловік біля тіла 9-річної онуки, яка загинула у Деснянському районі Києва поруч із зачиненим укриттям фото з відкритих джерел

Разом із дівчинкою загинула і її 34-річна мама.

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Дівчинка майже все життя прожила за умов російської агресії проти України. А сьогодні – 1 червня, у День захисту дітей – Росія забрала її життя.

Бабуся та дідусь на місці трагедії, поруч із тілом загиблої дитини фото: Радіо Свобода

Крім того, українців вразило й пробрало до мурах фото жінки, яка плаче над тілом своєї доньки, яку цієї ночі вбила російська ракета в Деснянському районі столиці.

До слова, стали відомі нові деталі про загиблу жінку після російської атаки «шахедами» по Києву (фото).

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Зауважимо, кияни під час нічного ракетного удару не змогли потрапити в укриття. Поліція заарештувала охоронця поліклініки у Деснянському районі, який не відкрив бомбосховища під час повітряної тривоги. За словами місцевих, чоловік розпивав алкоголь на робочому місці та не відчиняв двері.

Чиновники та посадовці, які не забезпечили доступ громадян до укриттів, понесуть відповідальність – Київрада збирає термінове засідання профільної комісії.

Раніше повідомлялося, що Кличко повідомив нові деталі трагедії біля поліклініки (фото).

Нагадаємо, у ніч на 1 червня, День захисту дітей, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.