Вступ України в ЄС. У Люксембурзі розпочинаються переговори

Переговори про вступ України та Молдови до ЄС офіційно стартують 25 червня в Люксембурзі

Міжурядова конференція з Україною розпочнеться о 15:30 за місцевим часом

Сьогодні, 25 червня у Люксембурзі офіційно розпочинаються переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу. Про це пише DW.

Переговори про вступ України та Молдови до Європейського Союзу офіційно стартують у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі. Міжурядова конференція з Україною розпочнеться о 15:30 за місцевим часом, а з Молдовою – о 18:00.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про три кроки, які Україна матиме пройти після завершення переговорів про вступ, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу.

Глава МЗС наголосив, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи.

До слова, Україна та Європейський союз можуть підписати угоду про гарантії безпеки вже найближчими днями. Очікується, що це станеться 26 червня.

Як повідомлялося, майбутня безпекова угода між Євросоюзом і Україною фіксує форми допомоги у сфері безпеки та оборони, а також механізм консультацій у разі майбутньої агресії. Про це пише Reuters, ознайомившись з проєктом безпекової угоди. Як відомо, посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом у продовження декларації G7 про гарантії безпеки. Угоду планують фіналізувати до кінця червня.