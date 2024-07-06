Ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини

Через атаку росіян «Шахедами» були знеструмлені населені пункти Сумщини у кількох районах

У ніч на 6 липня окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

«У ніч на 6 липня, через атаку росіян із застосуванням БпЛА типу «Шахед», були знеструмлені населені пункти області у кількох районах», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання, а наслідки ворожої атаки уточнюються.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 липня у Сумах тричі було чути звуки вибухів після того, як Повітряні сили повідомили про загрозу «шахедів» для міста.

Перші вибухи пролунали після опівночі. Згодом пролунала повторна серія вибухів, після якої у місті частково зникло електропостачання.

Також у Сумах були знеструмлені всі об'єкти водоканалу. У місто тимчасово було припинено подачу води.