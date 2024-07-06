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Зеленський анонсував 100-річну угоду із Великою Британією

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Зеленський анонсував 100-річну угоду із Великою Британією
Подробиць щодо анонсованої угоди із Британією Зеленський не надав
фото: Офіс Президента

Зеленський провів першу телефонну розмову з новопризначеним прем'єр-міністром Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та заявив, що Київ та Лондон готують «безпрецедентну 100-річну угоду». Про це Зеленський написав у Telegram.

За словами президента, він привітав Стармера з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом.

Водночас Стармер запевнив, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою.

«Ми скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією», – написав Зеленський.

Нагадаємо, лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Сполученого Королівства. Стармер отримав благословення короля Чарльза III на формування уряду під час церемонії, відомої як «цілування рук».

Як відомо, на дострокових виборах у Великій Британії, що відбулися 4 липня, лейбористи перемогли Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії та лідер консерваторів Ріші Сунак підтвердив, що Лейбористська партія здобула перемогу на виборах до парламенту країни. Також стало відомо, що прем'єр Великої Британії Ріші Сунак після програшу на виборах офіційно подав у відставку, яку прийняв король Чарльз ІІІ.

Згодом лідер Лейбористської партії Кір Стармер виступив з промовою на честь своєї перемоги та висловив подяку за те, що стане наступним прем'єр-міністром Великої Британії.

До слова, президент України Володимир Зеленський привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з перемогою на виборах. Крім того, Зеленський звернувся до прем'єра Британії та лідер консерваторів Ріші Сунака, який програв на виборах до парламенту країни.

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Теги: Велика Британія Володимир Зеленський

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