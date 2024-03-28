Атака на українські міста, Німеччина передасть Україні снаряди: головне за ніч

Внаслідок нічної атаки постраждали будинки приватного сектору у трьох районах Запоріжжя

У ніч на 28 березня російські загарбники атакували Україну «шахедами», вибухи пролунали в декількох містах. Німеччина передає Україні 10 тисяч снарядів. Французька компанія Delair поставить Україні 400 своїх розвідувальних дронів. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 28 березня, щоб ви були в курсі подій.

Атака на Харків

У ніч на 28 березня російські загарбники атакували Харків «шахедами». Під ударом опинився Київський район міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Унаслідок атаки зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибило шибки. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби.

Удар по Запоріжжю

У ніч на 28 березня під час повітряної тривоги в Запоріжжі пролунали вибухи, ворог атакував місто безпілотниками.

Унаслідок атаки постраждали будинки приватного сектору у трьох районах міста. На цей час відомо, що п'ять будинків напівзруйновано і ще понад 40 пошкоджено.

Дві людини отримали легкі ушкодження, їм надано первинну медичну допомогу. На місцях влучань працюють працівники райадміністрацій та комунальних служб.

Німеччина передає Україні 10 тисяч снарядів

Німеччина найближчими днями планує передати Україні 10 тис. артилерійських боєприпасів із арсеналів Бундесверу. Про це заявив глава ситуаційного центру по Україні при Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг в інтерв'ю DW.

За його словами, Німеччина вирішила поставити Україні боєприпаси в три етапи. Партія з 10 тис. боєприпасів, яка надійде найближчим часом, є першим етапом.

Другий буде у межах чеської ініціативи. У її межах Берлін профінансує купівлю 180 тис. снарядів, які України отримає в другій половині 2024 року.

Третій етап стосується двосторонньої угоди Німеччини з третьою країною, яку Фройдінг не називав, про постачання Україні ще 100 тис. снарядів приблизно з четвертого кварталу 2024 року.

Очільник зовнішньої розвідки Росії відвідав КНДР

Директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін здійснив триденний візит до Північної Кореї, де обговорив шляхи посилення співпраці РФ із КНДР «у відповідь на постійно висхідні шпигунські дії та змови з боку ворожих сил». Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA.

За три дні у Пхеньяні Наришкін зустрівся з міністром держбезпеки Північної Кореї Лі Чан Де, а також провів переговори з його підлеглими, відповідальними за зовнішню розвідку КНДР.

«Сторони поінформували одна одну про погляди на поточну міжнародну та регіональну ситуацію щодо Корейського півострова та Росії, а також широко і глибоко обговорили практичні питання для подальшого посилення співпраці в боротьбі з постійно зростаючими шпигунськими та змовницькими діями ворожих сил», – йдеться в повідомленні.

Французька компанія передасть Україні 400 дронів

Французька компанія Delair поставить Україні 400 своїх розвідувальних дронів. Контракт на виробництво цих БПЛА вже укладений. Про це пише видання L’Usine Nouvelle.

За попередніми даними, йдеться про два види дронів. Один із них має назву DT26. Розмах його крила – 3,3 м, а маса – 16 кг.

«Це пристрої, розроблені для цивільного сектора, але зараз вони сотнями використовуються на українському полі бою. За рік ми потроїли темпи виробництва DT26», – зазначив гендиректор Delair.

Інший дрон – UX11. Розмах його крила становить 1,1 м, а вага лише 1,5 кг. Це професійний картографічний дрон із фіксованим крилом. Дрони UX11 виготовляються сотнями на рік. Однак про конкретні терміни поставок дронів в Україну не повідомляють.