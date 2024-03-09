Окупанти намагаються прорвати оборону на Донеччині – Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 9 березня

Триває 745-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 9 березня.

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Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав вісім ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Сопич, Сидорівка та Волфине Сумської області; Вовчанськ, Синьківка, Табаївка і Берестове Харківської області; Білогорівка та Макіївка на Луганщині; Дружба, Новоолександрівка, Прогрес, Новобахмутівка, Бердичі, Новоселівка, Новопокровське, Очеретине, Желанне, Володимирівка Донецької області; Верхня Терса на Запоріжжі та місто Херсон.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог три рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

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На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито п'ять атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито дев'ять атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбито вісім атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

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На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Силами оборони знищено 12 з 15 запущених російськими окупантами БпЛА типу Shahed.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження озброєння та військової техніки, одному пункту управління, трьох станціях радіоелектронної боротьби, зокрема двох Р-330Ж «Житель», одній важкій вогнеметній системі ТОС-1А «Солнцепек» та одному складу боєприпасів противника.