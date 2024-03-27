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Німеччина передає Україні 10 тисяч снарядів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Німеччина передає Україні 10 тисяч снарядів
Найближчими днями Німеччина передасть Україні 10 тис. боєприпасів
фото ілюстративне

Поставка Україні боєприпасів відбуватиметься в три етапи

Німеччина найближчими днями планує передати Україні 10 тис. артилерійських боєприпасів із арсеналів Бундесверу. Про це заявив глава ситуаційного центру по Україні при Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг в інтерв'ю DW.

За його словами, Німеччина вирішила поставити Україні боєприпаси в три етапи. Партія з 10 тис. боєприпасів, яка надійде найближчим часом, є першим етапом.

Другий буде у межах чеської ініціативи. У її межах Берлін профінансує купівлю 180 тис. снарядів, які України отримає в другій половині 2024 року.

Третій етап стосується двосторонньої угоди Німеччини з третьою країною, яку Фройдінг не називав, про постачання Україні ще 100 тис. снарядів приблизно з четвертого кварталу 2024 року. 

Крістіан Фройдінг зазначив, що зараз Україна найбільше потребує артилерійських снарядів, боєприпасів та ракет для сучасних систем ППО, а також броньованих бойових машин.

Раніше повідомлялося, що протягом 2024 року планується, що Німеччина передасть Україні близько 200 тисяч снарядів.

Нагадаємо, українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії. Можливе постачання 1,5 млн боєприпасів для артилерії.

До слова, Париж і Берлін досягли угоди, яка дає можливість французько-німецькій оборонній компанії KNDS заснувати виробничий підрозділ в Україні. 

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Теги: Німеччина боєприпаси

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