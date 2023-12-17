Суд Ватикану вперше в історії засудив кардинала до увʼязнення

Кардинала засуджено до п'яти з половиною років ув'язнення

Суд засудив італійського кардинала Анджело Беччу, колишнього радника Папи Франциска, за фінансові злочини. Він став першим кардиналом, якого судили за такими звинуваченнями. Про це пише BBC.

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Справа стосується угоди щодо нерухомості у Лондоні. У 2014 році Ватикан витратив понад 200 млн євро, придбавши 45% акцій у будівлі у Лондоні, яку планували перетворити на апартаменти.

У 2018 році Державний секретаріат Ватикану вирішив повністю викупити нерухомість, вклавши в покупку ще 150 млн євро. Угоду нібито підписав Беччу, який на той час був заступником Ватикану із загальних справ – фактично керівником апарату Папи Римського.

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Покупку оплатили грошима, зокрема, призначеними для благодійних цілей. Крім того, справжня вартість нерухомості сягає 210 млн євро, тож Ватикан зазнав 140 млн євро збитків.

Кардинала також звинуватили у спрямуванні величезних сум грошей до його рідної єпархії у Сардинії, які потрапили і до родини Беччу.

75-річний Анджело Беччу заперечував звинувачення. Зрештою, його визнали винним у розтраті та засудили до п'яти з половиною років ув'язнення. Інших фігурантів, зокрема фінансистів, юристів та колишніх співробітників Ватикану засудили за звинуваченнями у шахрайстві, відмиванні грошей і зловживанні службовим становищем.

Адвокат кардинала заявив, що його клієнт невинний, тож він подаватиме апеляцію. Зазначається, що судовий процес, який викрив міжусобиці у вищих ватиканських чинах, тривав два з половиною роки.

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Нагадаємо, Папа Римський Франциск позбавив привілеїв американського кардинала Реймонда Берка. Раніше американський кардинал мав велику субсидовану квартиру та зарплату, яку нараховував йому Ватикан. Тепер він буде залишатись представником Папи у США, але ці права втратить.

Раніше Папа Римський Франциск прийняв відставку польського єпископа Сосновецької єпархії Гжегожа Кашака – після повідомлень про гей-оргію священника його єпархії за участю секс-працівника.