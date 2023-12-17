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Суд Ватикану вперше в історії засудив кардинала до увʼязнення

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Суд Ватикану вперше в історії засудив кардинала до увʼязнення
Італійський кардинал Анджело Беччу, колишній радник Папи Франциска
фото: AFP

Кардинала засуджено до п'яти з половиною років ув'язнення

Суд засудив італійського кардинала Анджело Беччу, колишнього радника Папи Франциска, за фінансові злочини. Він став першим кардиналом, якого судили за такими звинуваченнями. Про це пише BBC.

Справа стосується угоди щодо нерухомості у Лондоні. У 2014 році Ватикан витратив понад 200 млн євро, придбавши 45% акцій у будівлі у Лондоні, яку планували перетворити на апартаменти.

У 2018 році Державний секретаріат Ватикану вирішив повністю викупити нерухомість, вклавши в покупку ще 150 млн євро. Угоду нібито підписав Беччу, який на той час був заступником Ватикану із загальних справ – фактично керівником апарату Папи Римського.

Покупку оплатили грошима, зокрема, призначеними для благодійних цілей. Крім того, справжня вартість нерухомості сягає 210 млн євро, тож Ватикан зазнав 140 млн євро збитків. 

Кардинала також звинуватили у спрямуванні величезних сум грошей до його рідної єпархії у Сардинії, які потрапили і до родини Беччу. 

75-річний Анджело Беччу заперечував звинувачення. Зрештою, його визнали винним у розтраті та засудили до п'яти з половиною років ув'язнення. Інших фігурантів, зокрема фінансистів, юристів та колишніх співробітників Ватикану засудили за звинуваченнями у шахрайстві, відмиванні грошей і зловживанні службовим становищем. 

Адвокат кардинала заявив, що його клієнт невинний, тож він подаватиме апеляцію. Зазначається, що судовий процес, який викрив міжусобиці у вищих ватиканських чинах, тривав два з половиною роки.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск позбавив привілеїв американського кардинала Реймонда Берка. Раніше американський кардинал мав велику субсидовану квартиру та зарплату, яку нараховував йому Ватикан. Тепер він буде залишатись представником Папи у США, але ці права втратить. 

Раніше Папа Римський Франциск прийняв відставку польського єпископа Сосновецької єпархії Гжегожа Кашака – після повідомлень про гей-оргію священника його єпархії за участю секс-працівника.

Теги: церква нерухомість Ватикан

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