Понад 60 мігрантів потонули в Середземному морі: серед загиблих діти
Більшість жертв були з Нігерії, Гамбії та інших африканських країн
Міжнародна організація з міграції повідомила, що понад 60 мігрантів, ймовірно, потонули через аварію на кораблі біля берегів Лівії. Про це пише BBC.
Ті, хто вижив розповідають, що судно покинуло лівійське місто Зувара з приблизно 86 людьми на борту. Човен затопили високі хвилі, а 61 мігрант, включаючи дітей, зникли безвісти та вважаються мертвими.
Зазачається, що більшість жертв останнього інциденту були з Нігерії, Гамбії та інших африканських країн. 25 постраждалим надається медична допомога.
Лівія є одним з основних пунктів відправлення для мігрантів, які намагаються перетнути Середземне море та потрапити в Європу.
За оцінками Міжнародної організації з міграції, лише цього року під час спроб перетнути Середземне море потонули понад 2200 людей, що робить цей маршрут одним з найнебезпечніших у світі.
У Середземному морі часто можна побачити десятки мігрантів у човнах, занадто малих для того, щоб їх безпечно утримувати. Ті, хто вирушає в подорож, зазвичай сподіваються висадитися в Італії, перш ніж потрапити до інших країн Європи: одні рятуються від конфлікту чи переслідувань, інші – в пошуках роботи.
Нагадаємо, в серпні біля берегів італійського острова Лампедуза перекинулися два човни мігрантів. Відомо про щонайменше двох загиблих та понад 30 людей зниклих безвісти.
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