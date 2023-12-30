Афіна-Пенелопа та Люцифер. Екзотичні імена, які давали дітям у 2023 році в Україні

Батьки називали хлопчиків Йорданом, Лютобором, Гектором..., дівчаток – Вєсною, Юнессою, Ніколеттою і навіть... Авіва-Світанцвітайне

На запит «Главкома» Міністерство юстиції надало перелік рідковживаних імен новонароджених дітей в Україні протягом 2023 року. Перелік імен подаємо у розрізі областей (за винятком Луганської області та анексованого РФ Криму):

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Вінницька область – Авіва-Світанцвітайне, Інфініті-Марта, Нана, Аріелла, Єсфір, Ая, Євніка (жіночі імена); Рувим, Ісаак, Каміль, Кімран, Юнус, Ніколос, Річард (чоловічі імена);

Волинська область – Заріна, Квітослава, Лея, Еліна, Естер, Агата, Суламіта, Есфір, Аделіна (жіночі імена); Ярема, Амір, Яків, Єфрем, Єремія, Тадей (чоловічі імена);

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Дніпропетровська область – Аніка, Арнела, Аюна, Вів’єн, Данелія, Іларія, Есма, Каталея, Лоріна, Мадона (жіночі імена); Амірхон, Амід, Бажен, Данай, Джейкоб, Джозеф, Джохар (чоловічі імена);

Донецька область – Аглая, Агата, Альяна, Айсу, Айша, Aмінa Афiна, Даніела, Еліна (жіночі імена); Амір, Давид, Дамір, Дємід, Єлисей, Ерік, Макар, Маркус (чоловічі імена);

Житомирська область – Агата, Агнеса, Аглая, Алана, Адель, Амалія, Аміра, Анісія, Афіна, Беатриса (жіночі імена); Азарій, Амір, Арбі, Арелан, Арон, Влас, Даміан, Дамір (чоловічі імена);

Закарпатська область – Аміна, Женев’єва, Касія, Лея, Ліла, Міріен, Мадіна, Наомі, Рут (жіночі імена); Авенір, Алан, Дарій, Діонізій, Лев, Леон, Нельсон, Ноел, Хасан (чоловічі імена);

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Запорізька область – Аделіна, Агата, Єсенія (жіночі імена); Максиміліан, Адам (чоловічі імена);

Івано-Франківська область – Аврора, Агата, Аделіна, Амалія, Амелія, Аміна, Анабель, Аніта, Аріна, Ася, Божена (жіночі імена); Альдар, Аттей, Варфоломій, Василій, Вільям, Габрієль, Девід, Еней (чоловічі імена);

Київська область – Алісі, Луна, Снєжка, Мане, Лісанна, Єсфірь, Елуна, Вірсавія (жіночі імена); Реян, Леон, Карім, Саян, Міхей, Ельман, Тадей (чоловічі імена);

Кіровоградська область – Персида, Лейла, Айше, Єва-Меланія, Ляля, Тея (жіночі імена); Олімпій, Нікіфор, Деміаш, Оріон, Авєнір, Марсель, Імануїл, Тиміш, Адам-Еміль (чоловічі імена);

Львівська область – Міра, Рахіль, Лукерія, Фейна, Каліста, Марфа, Ладодея, Еліана, Астрід (жіночі імена); Маркус, Устим, Онисим, Стефан, Яким, Лютобор, Захер, Муслім, Броніслав, Гектор (чоловічі імена);

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Миколаївська область – Мікіелла, Мальдіна, Алєкса, Даяна, Неля, Аделіна, Ребекка (жіночі імена); Леон, Дан, Мартін, Ільнар, Сержик, Серафим (чоловічі імена);

Одеська область – Аврора, Андріана, Афіна, Джавеліна, Естер, Ера, Жасмін, Касія, Квітослава, Лія-Ілдиз, Лоїс, (жіночі імена); Адам, Алін, Ангел, Доріан, Габріель, Едгар, Єремій, Ждан, Маріус (чоловічі імена);

Полтавська область – Ада, Аделіна, Аїда, Анелія, Віталіна, Евеліна, Елла, Еліна, Ельвіра, Емма (жіночі імена); Аврам, Адам, Алім, Леон (чоловічі імена);

Рівненська область – Авігея, Агафія, Аделія, Айсель, Амелія, Арія, Арсенія, Асія, Вірсавія, Зореслава (жіночі імена); Авенір, Айсель, Амір, Анелі, Арей, Даміан, Дамір, Дарен, Еван, Ерік (чоловічі імена);

Сумська область – Адель, Аделіна, Альсіна, Аміна, Афіна, Аріанна, Габріелла (жіночі імена); Акім, Аристарх, Альберт,Даніель, Даніл, Дамір, Добриня, Ерік (чоловічі імена);

Тернопільська область – Агата, Адаора, Аделіна, Адель, Амелія, Аміна, Аніта, Артияна, Божена (жіночі імена); Адам, Алан, Арнак, Байрам, Веніамін, Гавриїл, Генрих, Еван (чоловічі імена);

Харківська область – Аларія, Анджеліна, Василина, Емілія, Емма, Євангеліна, Єгяна, Єріка (жіночі імена); Алєан, Амір, Єлісей, Леон, Моїсей, Тадей, Шаміль (чоловічі імена);

Херсонська область – Емма, Домініка, Лукерія, Іванка, Ірада, Соломія, Мар’ям (жіночі імена); Ян, Корній, Лаврентій, Мартін, Маркія (чоловічі імена);

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Хмельницька область – Аніта, Вірсавія, Єсенія, Ліана, Лівія, Ліна, Мірра, Санді (жіночі імена); Арон, Лаврін, Лінар, Лука, Наум, Одісей, Саян (чоловічі імена);

Черкаська область – Авігєя, Айна, Дінара, Закарія, Каталіна, Лалі, Ліана (жіночі імена); Алім, Даміан, Добриня, Єврем, Ільдар, Лаврін, Муслім, Ремус (чоловічі імена);

Чернівецька область – Делаїда, Амальтея, Авіелла, Анія, Вєсна, Вівіана, Фомаїда, Моллі-Еббі (жіночі імена); Ахілес, Авенір, Алан, Асіман, Натанієль, Нектарій (чоловічі імена);

Чернігівська область – Аніта, Ася, Аделіна, Амелія, Ада, Аріна, Анетта, Афана, Аврелія, Асія (жіночі імена); Кевін, Лаврін, Леон, Луїджі, Лук’ян, Макс (чоловічі імена);

Київ – Пауліна, Марічка, Оріяна, Весна, Ведана, Астрід, Дзвінка-Ія, Сахара, Афіна-Пенелопа, Рада (жіночі імена); Кий, Люцифер, Граф Максим, Корній, Єлизар, Будимир, Вір, Сімен, Маркіян (чоловічі імена).

У столиці України новонароджений хлопчик отримав ім'я Кий на честь легендарного засновника Києва

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Додамо, що в Україні з січня по липень 2023 року народилося 96755 дітей, що на 28% менше порівняно з відповідним періодом у 2021 році, коли на світ з'явилося 135079 немовлят. Цьогоріч в середньому, на місяць народжується 16,1 тис. дітей. Для порівняння, у попередні роки до повномасштабного вторгнення кількість новонароджених немовлят коливалась 21-23 тис. на місяць.