Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Афіна-Пенелопа та Люцифер. Екзотичні імена, які давали дітям у 2023 році в Україні

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Афіна-Пенелопа та Люцифер. Екзотичні імена, які давали дітям у 2023 році в Україні
Цьогоріч в середньому, на місяць народжується 16,1 тис. дітей
фото: depositphotos.com

Батьки називали хлопчиків Йорданом, Лютобором, Гектором..., дівчаток – Вєсною, Юнессою, Ніколеттою і навіть... Авіва-Світанцвітайне

На запит «Главкома» Міністерство юстиції надало перелік рідковживаних імен новонароджених дітей в Україні протягом 2023 року. Перелік імен подаємо у розрізі областей (за винятком Луганської області та анексованого РФ Криму):

Вінницька область – Авіва-Світанцвітайне, Інфініті-Марта, Нана, Аріелла, Єсфір, Ая, Євніка (жіночі імена); Рувим, Ісаак, Каміль, Кімран, Юнус, Ніколос, Річард (чоловічі імена);

Волинська область – Заріна, Квітослава, Лея, Еліна, Естер, Агата, Суламіта, Есфір, Аделіна (жіночі імена); Ярема, Амір, Яків, Єфрем, Єремія, Тадей (чоловічі імена);

Дніпропетровська область – Аніка, Арнела, Аюна, Вів’єн, Данелія, Іларія, Есма, Каталея, Лоріна, Мадона (жіночі імена); Амірхон, Амід, Бажен, Данай, Джейкоб, Джозеф, Джохар (чоловічі імена);

Донецька область – Аглая, Агата, Альяна, Айсу, Айша, Aмінa Афiна, Даніела, Еліна (жіночі імена); Амір, Давид, Дамір, Дємід, Єлисей, Ерік, Макар, Маркус (чоловічі імена);

Житомирська область – Агата, Агнеса, Аглая, Алана, Адель, Амалія, Аміра, Анісія, Афіна, Беатриса (жіночі імена); Азарій, Амір, Арбі, Арелан, Арон, Влас, Даміан, Дамір (чоловічі імена);

Закарпатська область – Аміна, Женев’єва, Касія, Лея, Ліла, Міріен, Мадіна, Наомі, Рут (жіночі імена); Авенір, Алан, Дарій, Діонізій, Лев, Леон, Нельсон, Ноел, Хасан (чоловічі імена);

Запорізька область – Аделіна, Агата, Єсенія (жіночі імена);  Максиміліан, Адам (чоловічі імена);

Івано-Франківська область – Аврора, Агата, Аделіна, Амалія, Амелія, Аміна, Анабель, Аніта, Аріна, Ася, Божена (жіночі імена); Альдар, Аттей, Варфоломій, Василій, Вільям, Габрієль, Девід, Еней (чоловічі імена);

Київська область – Алісі, Луна, Снєжка, Мане, Лісанна, Єсфірь, Елуна, Вірсавія (жіночі імена); Реян, Леон, Карім, Саян, Міхей, Ельман, Тадей  (чоловічі імена);

Кіровоградська область – Персида, Лейла, Айше, Єва-Меланія, Ляля, Тея (жіночі імена); Олімпій, Нікіфор, Деміаш, Оріон, Авєнір, Марсель, Імануїл, Тиміш, Адам-Еміль (чоловічі імена);

Львівська область – Міра, Рахіль, Лукерія, Фейна, Каліста, Марфа, Ладодея, Еліана, Астрід (жіночі імена); Маркус, Устим, Онисим, Стефан, Яким, Лютобор, Захер, Муслім, Броніслав, Гектор (чоловічі імена);

Миколаївська область – Мікіелла, Мальдіна, Алєкса, Даяна, Неля, Аделіна, Ребекка (жіночі імена); Леон, Дан, Мартін, Ільнар, Сержик, Серафим (чоловічі імена);

Одеська область – Аврора, Андріана, Афіна, Джавеліна, Естер, Ера, Жасмін, Касія, Квітослава, Лія-Ілдиз, Лоїс, (жіночі імена); Адам, Алін, Ангел, Доріан, Габріель, Едгар, Єремій, Ждан, Маріус (чоловічі імена);

Полтавська область – Ада, Аделіна, Аїда, Анелія, Віталіна, Евеліна, Елла, Еліна, Ельвіра, Емма (жіночі імена); Аврам, Адам, Алім, Леон (чоловічі імена);

Рівненська область – Авігея, Агафія, Аделія, Айсель, Амелія, Арія, Арсенія, Асія, Вірсавія, Зореслава (жіночі імена); Авенір, Айсель, Амір, Анелі, Арей, Даміан, Дамір, Дарен, Еван, Ерік (чоловічі імена);

Сумська область – Адель, Аделіна, Альсіна, Аміна, Афіна, Аріанна, Габріелла (жіночі імена); Акім, Аристарх, Альберт,Даніель, Даніл, Дамір, Добриня, Ерік (чоловічі імена);

Тернопільська область – Агата, Адаора, Аделіна, Адель, Амелія, Аміна, Аніта, Артияна, Божена (жіночі імена); Адам, Алан, Арнак, Байрам, Веніамін, Гавриїл, Генрих, Еван (чоловічі імена);

Харківська область – Аларія, Анджеліна, Василина, Емілія, Емма, Євангеліна, Єгяна, Єріка (жіночі імена); Алєан, Амір, Єлісей, Леон, Моїсей, Тадей, Шаміль (чоловічі імена);

Херсонська область – Емма, Домініка, Лукерія, Іванка, Ірада, Соломія, Мар’ям (жіночі імена); Ян, Корній, Лаврентій, Мартін, Маркія (чоловічі імена);

Хмельницька область – Аніта, Вірсавія, Єсенія, Ліана, Лівія, Ліна, Мірра, Санді (жіночі імена); Арон, Лаврін, Лінар, Лука, Наум, Одісей, Саян (чоловічі імена);

Черкаська область – Авігєя, Айна, Дінара, Закарія, Каталіна, Лалі, Ліана (жіночі імена); Алім, Даміан, Добриня, Єврем, Ільдар, Лаврін, Муслім, Ремус (чоловічі імена);

Чернівецька область – Делаїда, Амальтея, Авіелла, Анія, Вєсна, Вівіана, Фомаїда, Моллі-Еббі (жіночі імена); Ахілес, Авенір, Алан, Асіман, Натанієль, Нектарій (чоловічі імена);

Чернігівська область – Аніта, Ася, Аделіна, Амелія, Ада, Аріна, Анетта, Афана, Аврелія, Асія (жіночі імена); Кевін, Лаврін, Леон, Луїджі, Лук’ян, Макс (чоловічі імена);

Київ – Пауліна, Марічка, Оріяна, Весна, Ведана, Астрід, Дзвінка-Ія, Сахара, Афіна-Пенелопа, Рада (жіночі імена); Кий, Люцифер, Граф Максим, Корній, Єлизар, Будимир, Вір, Сімен, Маркіян (чоловічі імена).

У столиці України новонароджений хлопчик отримав ім'я Кий на честь легендарного засновника Києва

(для перегляду – натисніть на документ)

Додамо, що в Україні з січня по липень 2023 року народилося 96755 дітей, що на 28% менше порівняно з відповідним періодом у 2021 році, коли на світ з'явилося 135079 немовлят. Цьогоріч в середньому, на місяць народжується 16,1 тис. дітей. Для порівняння, у попередні роки до повномасштабного вторгнення кількість новонароджених немовлят коливалась 21-23 тис. на місяць.

Читайте також: Народжуваність в Україні за 2023 рік стане найнижчою у ЄС
Теги: війна Україна Міністерство юстиції діти батьки сім'я

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор продовжує бути загрозою для демократичного світу
Путін готується воювати п'ять років. Ну то й що?
Вчора, 14:03
Зеленський прибув на Запоріжжя, щоб провести оперативну нараду (відео)
Зеленський прибув на Запоріжжя, щоб провести оперативну нараду (відео)
30 листопада, 21:10
Вадим Благовісний ціною власного життя заплатив за нашу свободу та незалежність
Загинув за тиждень до дня народження. Згадаймо Героя України Вадима Благовісного
14 грудня, 09:00
Глава держави відреагував на ракетну атаку РФ на Київ
Зеленський після нічної атаки РФ пояснив, що зараз найважливіше для України
13 грудня, 10:19
Опозиційні депутати Берегівської міської ради Золтан Ковач та Віталій Антіпов
Депутати Берегівської міськради закликають Київ заборонити «орбанівську» партію
21 грудня, 11:43
Фіцо заявив, що не надаватиме Україні військову допомогу
Проросійський прем'єр Словаччини зробив скандальну заяву про війну
23 грудня, 16:16
Партизани завдали удару поблизу штабу окупантів у Мелітополі
Партизани завдали удару поблизу штабу окупантів у Мелітополі
19 грудня, 14:23
Наразі у прокуратурі не готові коментувати, де нині тіла полеглих військових
Страта українських військовополонених на Запоріжжі: Прокуратура назвала підозрюваних
28 грудня, 12:52
Ворог поцілив у житлові будинки
Через атаку росіян в Одесі двоє загиблих та багато поранених (фото)
Вчора, 09:58

Суспільство

Афіна-Пенелопа та Люцифер. Екзотичні імена, які давали дітям у 2023 році в Україні
Афіна-Пенелопа та Люцифер. Екзотичні імена, які давали дітям у 2023 році в Україні
Повінчався з коханою на фронті. Згадаймо Вадима Кутового, який захищав Україну з 2014-го
Повінчався з коханою на фронті. Згадаймо Вадима Кутового, який захищав Україну з 2014-го
Залужний звільнив радницю Мартинюк після її скандальної заяви
Залужний звільнив радницю Мартинюк після її скандальної заяви
Хто став Героєм України у 2023 році. Повний список нагороджених
Хто став Героєм України у 2023 році. Повний список нагороджених
Героїчні підсумки року: 10 спецоперацій, яким ми раділи найбільше
Героїчні підсумки року: 10 спецоперацій, яким ми раділи найбільше
Милованов оскандалився постом про військових і «геїв-депутатів»
Милованов оскандалився постом про військових і «геїв-депутатів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
315K
Розвідка розкрила план Кремля після ракетної атаки по Україні
101K
ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони
14K
Хто став Героєм України у 2023 році. Повний список нагороджених
12K
Байден відреагував на масштабний обстріл України
12K
Чому українці втрачають надію на перемогу: ЗМІ назвали дві головні причини
9595
У Львові внаслідок ракетного удару загинув відомий спортсмен

Новини

Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Сьогодні, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Сьогодні, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Місцями невеликий дощ та туман: прогноз погоди на 30 грудня
Сьогодні, 04:14
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
Вчора, 11:27

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua