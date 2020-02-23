В Італії від коронавірусу померла третя людина



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Італія стала епіцентром нового коронавірусу у Європі

Жінка була госпіталізована в ломбардському місті Кремона, у неї діагностували коронавірус

В Італії від ускладнень, викликаних коронавірусом померла жінка.

Про це у неділю повідомляє видання Аnsa.

Жінка була госпіталізована в ломбардському місті Кремона, у неї діагностували коронавірус. Крім того, у неї діагностували онкологічне захворювання.

За попередніми даними, пацієнтка померла від ускладнень, викликаних вірусом. Таким чином, кількість жертв коронавірусу в Італії сягнула трьох осіб.

За даними влади, загальне число заражених збільшилося до 152 осіб.

Італія стала епіцентром нового коронавірусу у Європі. Зокрема, найбільша кількість інфікованих зафіксована на півночі Італії.

Нагадаємо, 21 лютого в Італії зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу.

Згодом в Італії була зафіксована друга смерть унаслідок зараження коронавірусом Covid-19. Мешканців заражених містечок закликали залишатися вдома.

Через коронавірус Giorgio Armani проведе модний показ без глядачів.

Нагадаємо, в Китаї у чоловіка виявилися симптоми коронавірусу через 27 днів після контакту з хворою.