  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В Італії від коронавірусу померла третя людина

    • Розсилка
    <p>Італія стала епіцентром нового коронавірусу у Європі</p> - В Італії від коронавірусу померла третя людина

    Італія стала епіцентром нового коронавірусу у Європі

    Жінка була госпіталізована в ломбардському місті Кремона, у неї діагностували коронавірус

    В Італії від ускладнень, викликаних коронавірусом померла жінка.

    Про це у неділю повідомляє видання Аnsa.

    Жінка була госпіталізована в ломбардському місті Кремона, у неї діагностували коронавірус. Крім того, у неї діагностували онкологічне захворювання.

    За попередніми даними, пацієнтка померла від ускладнень, викликаних вірусом. Таким чином, кількість жертв коронавірусу в Італії сягнула трьох осіб.

    За даними влади, загальне число заражених збільшилося до 152 осіб.

    Італія стала епіцентром нового коронавірусу у Європі. Зокрема, найбільша кількість інфікованих зафіксована на півночі Італії.

    Нагадаємо, 21 лютого в Італії зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу.

    Згодом в Італії була зафіксована друга смерть унаслідок зараження коронавірусом Covid-19. Мешканців заражених містечок закликали залишатися вдома.

    Через коронавірус Giorgio Armani проведе модний показ без глядачів.

    Нагадаємо, в Китаї у чоловіка виявилися симптоми коронавірусу через 27 днів після контакту з хворою.

    здоров'я Європа Італія смерть жінка вірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ