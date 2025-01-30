США взялись за перевірку ядерної зброї: де і як це відбуватиметься

США проводять деякі з найбільш чутливих досліджень ядерної зброї в лабораторії глибоко під землею в Неваді

США проведуть підземний підрив плутонію у Неваді для перевірки ядерної зброї

США навесні поточного року планують провести тестовий підземний підрив невеликої кількості плутонію на полігоні в Неваді, щоб перевірити ефективність існуючої ядерної зброї, повідомляє NPR. За її даними, випробування пройде в рамках проєкту Cygnus, який вважається одним із найтаємніших.

Вибух здійснять за допомогою хімічної вибухівки. За словами представників Національного агентства з ядерної безпеки (NNSA), вибух буде «крихітним», з «неймовірно малою» часткою справжньої потужності ядерної зброї. Таким чином, жодної неконтрольованої ядерної реакції, навіть невеликої, не буде.

Фахівці зазначають, що плутонієві осердя є основою для підриву ядерних боєголовок. Згодом вони радіоактивно розпадаються і потребують заміни. Заплановані випробування потрібні для перевірки терміну придатності старих стрижнів, резюмували NNSA.

Нагадаємо, влітку минулого року США назвали кількість всіх ядерних бойових зарядів, як для стратегічного, так і для тактичного ядерного озброєння. Інформація, опублікована на сайті Національного управління ядерної безпеки (NNSA), показує: запаси ядерної зброї США станом на вересень 2023 року включали 3748 ядерних боєголовок, що лише на 40 боєголовок менше, ніж оцінка FAS у 3708 боєголовок.

До слова, Китай також не пасе задніх і будує величезний дослідницький центр термоядерного синтезу в місті Мяньян.