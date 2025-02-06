Зеленський дорікнув політикам, які масово поїхали на Молитовний сніданок у Вашингтон

Президент визнав, що український парламент працює не кожного дня

Президент України Володимир Зеленський дорікнув народним депутатам, які замість роботи в парламенті обрали поїздку до Сполучених Штатів та участь у Молитовному сніданку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Глава держави дорікнув нардепам, які їздять в закордонні відрядження, а «не працюють на людей, які їх обрали».

«Авжеж це дуже важливо, коли половину парламенту України перебуває на Молитовному сніданку. Не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах. Можна казати, яка курська операція, можна казати і постити свої пости про кількість жертв, але поїхати такою великою кількістю на Молитовний сніданок», – наголосив президент.

Коментуючи консультації з парламентом щодо можливого скасування указу про переговори з РФ, президент наголосив, що робитиме це тоді, коли депутати будуть на роботі.

Зеленський каже, що дуже задоволений роботою Верховної Ради, водночас підкресливши, що парламент не кожного дня працює.

Як відомо, у четвер, 6 лютого, у Вашингтоні відбувся Національний молитовний сніданок. Ця релігійно-політична подія має величезне значення для США.

Він був започаткований ще після Другої світової війни, коли республіканці та демократи шукали спосіб, як об'єднати країну. У такий спосіб вони молилися за мир і порядок всередині Штатів та в усьому світі. Зараз на захід збираються політики з усього світу, а також представники різних конфесій, релігійні, громадські, суспільно-політичні лідери.

Серед українських політиків, які взяли участь у заході, – Дмитро Разумков. У своєму дописі у Facebook він заявив, що такі зустрічі – «не про офіційні промови, а в першу чергу, про щире спілкування з тими, хто підтримує Україну».

У Вашингтоні Разумков взяв участь у спеціальному ланчі напередодні Молитовного сніданку скріншот

Водночас народний депутат Павло Фролов вважає, що поїздка до США – це можливість поглибити співпрацю між інституціями України та США. За словами народного депутата, у межах «Українського тижня», що проходить 3-8 лютого, передбачені зустрічі членів української делегації зі співголовами Українського конгресового кокусу, сенаторами та конгресменами, високопосадовцями Держдепартаменту США.

Позафракційна парламентарка Оксана Савчук поїхала до США, щоб зміцнювати особисті стосунки та поглиблювати міжнародні зв'язки «через спільну молитву до Бога».

Оксана Савчук поїхала до США, щоб зміцнювати особисті стосунки та поглиблювати міжнародні зв'язки «через спільну молитву до Бога» скріншот

Нардеп від «Слуги народу» Олексій Устенко своєю чергою поїхав у Вашингтон, щоб «без камер і протоколів в кулуарах» пояснити, що війна в Україні – питання глобальної безпеки.

Олексій Устенко поїхав у Вашингтон, щоб пояснити, що війна в Україні – питання глобальної безпеки скріншо

Нагадаємо, Петро Порошенко, Віктор Медведчук, Андрій Деркач та ще 20 нардепів увійшли до антирейтингу депутатів-прогульників, які пропустили понад 50% голосувань у Верховній Раді.

Раніше стало відомо, що до початку повномасштабного вторгнення фракції «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос» частіше натискали «проти» під час голосувань, однак після 24 лютого 2022 року ця тенденція змінилась.

Як повідомлялося, фракція більшості у Верховній Раді «Слуга народу» спромоглася самостійно забезпечити 226+ голосів, необхідних для ухвалення рішень, лише у 14% усіх голосувань за п’ять років роботи Верховної Ради IX скликання.

До слова, за п'ять років роботи народні депутати понад 37 тис. разів виступали з місця та трибуни. Загалом вони витратили майже 30 днів лише на розмови. Найчастіше в парламенті було чути голоси членів фракції «Слуга народу», які сумарно за п'ять років говорили майже 145 годин. У топі спікерів цієї фракції Данило Гетманцев (9,6 год). Найдовші виступи нардепа припадають на дні, коли він коментує репліки колег щодо законопроєктів, які проходили його комітет.