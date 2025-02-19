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Шольц заступився за Зеленського після заяв Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Шольц заступився за Зеленського після заяв Трампа
Шольц наголосив, що Зеленський є легітимним президентом
фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини нагадав, що саме Росія розпочала війну проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення президента США Дональда Трампа назвати президента України Володимира Зеленського диктатором було «неправильним і небезпечним». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

«Просто неправильно і небезпечно відмовляти президенту Зеленському в його демократичній легітимності», – сказав він.

За словами Шольца, Зеленський є обраним главою держави.

«Той факт, що під час війни не можуть бути проведені належні вибори, відповідає українській конституції та виборчому законодавству. Ніхто не повинен стверджувати протилежне», – сказав Шольц.

Канцлер Німеччини нагадав, що саме Росія під керівництвом диктатора Володимира Путіна розпочала війну проти України.

«Україна вже майже три роки захищається від нещадної російської агресивної війни. День за днем», – додав політик.

Водночас кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що слова Трампа нагадують російський наратив та «класичне перевертання з винуватця на жертву».

«Чесно кажучи, я дещо шокований тим, що Дональд Трамп, очевидно, привласнив це собі», – зазначив Мерц.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів».

Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Також американський лідер заявив, що Володимир Зеленський «ніколи не зможе закінчити війну без США і Трампа».

Як відомо, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки.

«У нас є ситуація, коли в Україні не було виборів, де фактично діє воєнний стан... Зеленський – лідер в Україні, я маю це сказати, але в нього лише 4% підтримки. І так, я б сказав, що, знаєте, якщо вони хочуть мати місце за столом переговорів, можна сказати, що народ має... Хіба українці не мають сказати: знаєте, минуло багато часу відтоді, як у нас були вибори? Це не вимога Росії. Це виходить від мене і від багатьох інших країн також» – сказав президент США Дональд Трамп.

До слова, після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

Тим часом очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що рівень довіри українців до президента України Володимира Зеленського перевищує аналогічний показник для президента Дональда Трампа в США на 4-5%.

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Теги: Німеччина Олаф Шольц Дональд Трамп Володимир Зеленський

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