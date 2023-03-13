Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сі Цзіньпін планує провести розмову з Зеленським: подробиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сі Цзіньпін планує провести розмову з Зеленським: подробиці
фото: з відкритих джерел

Пан Сі розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки до Росії

Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку війни в Україні, ймовірно, після того, як наступного тижня він відвідає Москву, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Як зазначає видання, зустрічі з паном Путіним і Зеленським, остання з яких, як очікується, відбудеться віртуально, відображають зусилля Пекіна відігравати більш активну роль у посередництві щодо припинення війни в Україні, вважають деякі з експертів.

Пан Сі розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки до Росії, хоча, за словами джерел, його повний маршрут ще не підтверджено.

Раніше повідомлялося, що голова Китаю Сі Цзіньпін вже наступного тижня планує відвідати Москву, щоб зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним. 

Читайте також: Сі Цзіньпін зробив ставку на перемогу Росії: деталі від Nikkei Asia
Теги: Сі Цзіньпін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китайський парламент втретє переобрав Сі Цзіньпіна очільником КНР
Китайський парламент втретє переобрав Сі Цзіньпіна очільником КНР
10 березня, 06:57
Гелікоптер Ми-171
Китай відправляв РФ запчастини для військових гелікоптерів – CNN
11 березня, 07:40
Лі Цян вступив на посаду прем’єра Державної ради Китаю
Китай отримав нового прем’єра
11 березня, 08:35

Політика

Росіяни вирубують заповідні ліси в Москві, щоб встановити системи ППО (фото)
Росіяни вирубують заповідні ліси в Москві, щоб встановити системи ППО (фото)
Продовження зернової угоди: у Женеві розпочалися переговори ООН з Росією
Продовження зернової угоди: у Женеві розпочалися переговори ООН з Росією
Білорусь та Іран підписали договір про співпрацю
Білорусь та Іран підписали договір про співпрацю
Кремль анонсував продовження війни
Кремль анонсував продовження війни
Перейменувати Росію. Як рішення Зеленського розбудило головний страх Кремля
Перейменувати Росію. Як рішення Зеленського розбудило головний страх Кремля
Сі Цзіньпін планує провести розмову з Зеленським: подробиці
Сі Цзіньпін планує провести розмову з Зеленським: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
«Хлопці з фронту повернуться і наведуть порядок». Так не буде
9855
Перша пара Чернігова «розлучається». Як опальний мер Атрошенко рятує своє майно
9004
«Оскар-2023»: хто отримав головні нагороди
8267
Російські піхотинці йшли штурмувати українські позиції з палицями (фото)
7278
План розвалу України від Януковича: нові зізнання зрадника Царьова
5793
Перерахунок пенсій: кому підвищать виплати у квітні

Новини

Під Бахмутом збитий російський літак, який ремонтували на заводі Тамаза Сомхішвілі
Сьогодні, 11:03
Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
11 березня, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
10 березня, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
10 березня, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту