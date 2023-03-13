Сі Цзіньпін планує провести розмову з Зеленським: подробиці
Пан Сі розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки до Росії
Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку війни в Україні, ймовірно, після того, як наступного тижня він відвідає Москву, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
Як зазначає видання, зустрічі з паном Путіним і Зеленським, остання з яких, як очікується, відбудеться віртуально, відображають зусилля Пекіна відігравати більш активну роль у посередництві щодо припинення війни в Україні, вважають деякі з експертів.
Пан Сі розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки до Росії, хоча, за словами джерел, його повний маршрут ще не підтверджено.
Раніше повідомлялося, що голова Китаю Сі Цзіньпін вже наступного тижня планує відвідати Москву, щоб зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним.
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