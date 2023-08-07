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Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями
фото з відкритих джерел

Значні дощі синоптики прогнозують в західних областях

7 серпня у більшості південних і східних областей, а також на Кримському півострові пануватиме суха та спекотна погода.  Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Температура вночі очікується в межах 20-25°, а вдень підніметься до 28-33°. На сході країни місцями можуть бути рекордно високі показники до 38°.

На решті території України погода зазнає змін. Значні дощі прогнозують в західних областях. Температура вночі коливатиметься від 19 до 24°, а вдень буде триматися у межах 21-26°. В окремих областях, зокрема в Житомирській і Вінницькій, ночі будуть прохолодними з температурою 12-17°, а вдень буде тепло - 18-23°.

Вітер південно-східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с, але може змінювати напрямок на західний.

Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня фото 1

На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями, а також короткочасні дощі, які супроводжуватимуться грозами. Під час гроз можливі інтенсивні опади та град. Вітер буде переважно південно-східний з переходом на західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Вночі температура повітря коливатиметься від 19 до 24°, а вдень очікується зниження денної температури до 21-26°. В Києві ночі будуть теплі з температурою від 21 до 23°, а вдень термометр покаже 23-25°.

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Теги: повітря вітер традиції свято погода

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