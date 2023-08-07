Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Значні дощі синоптики прогнозують в західних областях
7 серпня у більшості південних і східних областей, а також на Кримському півострові пануватиме суха та спекотна погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Температура вночі очікується в межах 20-25°, а вдень підніметься до 28-33°. На сході країни місцями можуть бути рекордно високі показники до 38°.
На решті території України погода зазнає змін. Значні дощі прогнозують в західних областях. Температура вночі коливатиметься від 19 до 24°, а вдень буде триматися у межах 21-26°. В окремих областях, зокрема в Житомирській і Вінницькій, ночі будуть прохолодними з температурою 12-17°, а вдень буде тепло - 18-23°.
Вітер південно-східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с, але може змінювати напрямок на західний.
На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями, а також короткочасні дощі, які супроводжуватимуться грозами. Під час гроз можливі інтенсивні опади та град. Вітер буде переважно південно-східний з переходом на західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Вночі температура повітря коливатиметься від 19 до 24°, а вдень очікується зниження денної температури до 21-26°. В Києві ночі будуть теплі з температурою від 21 до 23°, а вдень термометр покаже 23-25°.
Коментарі — 0