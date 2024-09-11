Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський пояснив, хто винний у відмові Монголії арештувати Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський пояснив, хто винний у відмові Монголії арештувати Путіна
Раніше Путін відвідав Монголію, яка є підписанткою Римського статуту
фото з відкритих джерел

Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна під час його візиту

Відмова Монголії як підписанта Римського статуту Міжнародного кримінального суду заарештувати Володимира Путіна є відповідальністю усього світу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час конференції «Об’єднані заради справедливості».

«Має працювати Римський статут, але нещодавно знайшовся виняток у Монголії для Путіна. І це відповідальність не просто чиясь конкретна, це відповідальність усього світу, – зупинити деградацію системи права, не допустити руйнування тих норм, які ще залишаються», – заявив глава держави.

На переконання Зеленського, система права має працювати так, щоб Римський статут та ордери МКС забезпечували ізоляцію підозрюваного у воєнних злочинах. Говорячи про те, як необхідно реагувати світовій спільноті, президент зазначив: «Тиснути на нього (Путіна – «Главком»), ізолювати, примушувати його закінчувати війну і шукати мир».

Нагадаємо, Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту. МЗС України заявило, що це удар по міжнародній системі кримінального права, і працюватиме над наслідками для Улан-Батора.

Згодом на знак протесту проти візиту російського диктатора Володимира Путіна до Монголії кілька демонстрантів вийшли з українським прапором до Палацу уряду Монголії.

До слова, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан прокоментував відмову Монголії арештовувати російського диктатора Володимира Путіна. Він розповів, що наразі це все контролюється суддями.

Читайте також:

Теги: Міжнародний кримінальний суд Володимир Зеленський Монголія путін президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Антоні Блінкен заявив, що президент США Джо Байден не виключає, що Україна може отримати дозвіл на удари по території Росії далекобійною зброєю
Зняття обмежень на удари по РФ: Байден заявив, що працює над цим «прямо зараз»
Сьогодні, 02:42
Володимир Зеленський поділився «планом перемоги»
«План перемоги» Зеленського. Війну можна завершити вже цієї осені?
Вчора, 11:56
Зеленський виступив на 24 засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн»
Зеленський назвав втрати російських військ на Курщині
6 вересня, 11:29
Дуров та Макрон зустрічалися за ланчем
Макрон пропонував Дурову перенести штаб-квартиру Telegram до Парижа – WSJ
28 серпня, 10:07
Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого обстрілу на Одещині
Один з наймасованіших обстрілів України та атака на Київську ГЕС. Головне за 26 серпня
26 серпня, 21:00
Зеленський заявив, що був абсолютно відвертим у розмові з індійським прем’єр-міністром
Індійський план миру: Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Моді
25 серпня, 16:59
Зеленський розповів про новий вітчизняний дрон
Україна вперше застосувала вітчизняну ракету-дрон «Паляниця»
24 серпня, 12:28
Лукашенко і Путін вдають із себе сильних після українського наступу на Курську область
Курська операція розкрила слабкість Путіна і Лукашенка
19 серпня, 09:40
Росіяни можуть втратити земельну ділянку, якщо вона заросла понад 1 метр і більш ніж на 50%
Влада вилучатиме у росіян дачні ділянки за бур'яни та сміття
12 серпня, 20:02

Політика

Прем'єр Хорватії Пленкович оголосив по нову військову допомогу Україні
Прем'єр Хорватії Пленкович оголосив по нову військову допомогу Україні
Україна визначилася з «модератором» у переговорах із Росією
Україна визначилася з «модератором» у переговорах із Росією
Україна та Литва підписали меморандум про оборонну співпрацю
Україна та Литва підписали меморандум про оборонну співпрацю
Зеленський пояснив, хто винний у відмові Монголії арештувати Путіна
Зеленський пояснив, хто винний у відмові Монголії арештувати Путіна
Латвія оголосила про новий пакет військової підтримки для України
Латвія оголосила про новий пакет військової підтримки для України
Ердоган: Крим повинен бути повернутий під контроль України
Ердоган: Крим повинен бути повернутий під контроль України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
28K
Міносвіти назвало найпопулярнішу спеціальність серед абітурієнтів-бюджетників
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
«А навіщо туди їхати?». Туристи назвали найменш популярну столицю Європи
13K
Зеленська повідомила, чи вимикають світло в їхній з президентом оселі
3168
Скільки отримують чиновники? Керівниця Нацагентства з держслужби розповіла, як працює нова система оплати праці

Новини

Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
Сьогодні, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua