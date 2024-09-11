Зеленський пояснив, хто винний у відмові Монголії арештувати Путіна

Раніше Путін відвідав Монголію, яка є підписанткою Римського статуту

Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна під час його візиту

Відмова Монголії як підписанта Римського статуту Міжнародного кримінального суду заарештувати Володимира Путіна є відповідальністю усього світу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час конференції «Об’єднані заради справедливості».

«Має працювати Римський статут, але нещодавно знайшовся виняток у Монголії для Путіна. І це відповідальність не просто чиясь конкретна, це відповідальність усього світу, – зупинити деградацію системи права, не допустити руйнування тих норм, які ще залишаються», – заявив глава держави.

На переконання Зеленського, система права має працювати так, щоб Римський статут та ордери МКС забезпечували ізоляцію підозрюваного у воєнних злочинах. Говорячи про те, як необхідно реагувати світовій спільноті, президент зазначив: «Тиснути на нього (Путіна – «Главком»), ізолювати, примушувати його закінчувати війну і шукати мир».

Нагадаємо, Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту. МЗС України заявило, що це удар по міжнародній системі кримінального права, і працюватиме над наслідками для Улан-Батора.

Згодом на знак протесту проти візиту російського диктатора Володимира Путіна до Монголії кілька демонстрантів вийшли з українським прапором до Палацу уряду Монголії.

До слова, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан прокоментував відмову Монголії арештовувати російського диктатора Володимира Путіна. Він розповів, що наразі це все контролюється суддями.