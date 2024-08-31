Ворог окупував ще одне село на Донеччині – DeepState
Окупанти просунулися у районі низки населених пунктів
Російські загарбники окупували село Карлівка Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.
Окрім цього ворог просунувся в Галицинівці, Стельмахівці, біля Долинівки та Піщаного.
Нагадаємо, основною метою Росії залишається захоплення українського Покровська в Донецькій області. Місто є важливим логістичним центром, і російські загарбники докладають максимум зусиль для його взяття, навіть ціною ослаблення своїх позицій на інших фронтах, зокрема в Курській області.
Раніше повідомлялося, що російські війська окупували села Мемрик та Калинове у Покровському районі на Донеччині.
До слова, у рамках наступальної операції із захоплення Покровська у Донецькій області російські війська здійснюють дві ключові тактичні операції.
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