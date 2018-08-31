Бойовики «ДНР» заявили, що затримані зізналися у вбивстві Захарченка



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Бойовики «ДНР»

Трапезников повідомив, що затримані підтвердили причетність Києва до нападу

Так звані правоохоронні органи «Донецької народної республіки» («ДНР») затримали кількох підозрюваних у вбивстві глави республіки Олександра Захарченко, які заявили про причетність Києва до злочину.

Про це заявив сьогодні в.о. ватажка «ДНР» Дмитро Трапезников.

«Кілька людей затримано, в результаті допиту вони підтвердили причетність української сторони до злочину», - заявив він на прес-конференції.

Він зазначив, що бойовики «ДНР» проводять «спецоперацію» для затримання причетних до вбивства ватажка бойовиків Захарченка. Закриті «всі кордони, у всі сторони, включно з «ЛНР» та Російською Федерацією».

Раніше повідомлялося, що у Донецьку після вбивства ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка відбуваються масові затримання людей.

Так звані спецслужби незаконних збройних формувань «ДНР» масово затримують людей просто на вулицях, за останні півтори години надійшло вісім повідомлень. Арешти відбуваються по всьому місту, затримання вже були на бульварі Пушкіна, вулиці Артема, Комсомольському проспекті, площі Леніна, районі Драматичного театру, проспекті Гурова, Університетській

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Варто зазначити, що Захарченка вбили на поминках російського естрадного співака і українофоба Йосипа Кобзона.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

В «оперативному командуванні» «ДНР» заявили, що в'їзд і виїзд в тимчасово окупований Донецьк закриті у зв'язку з вбивством ватажка бойовиків «Донецької народної республіки» Олександра Захарченко. Крім того повідомляється, що в Донецьку введено надзвичайний стан.

Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Наразі у вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підозрюють одного з його охоронців.

Тим часом спікер російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що за вбивством Захарченка може стояти «київський режим».