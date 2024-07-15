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Стало відомо, хто стане новим речником українського МЗС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, хто стане новим речником українського МЗС
Тихий також залишатиметься прессекретарем міністра Кулеби
фото з відкритих джерел

Радник глави МЗС Георгій Тихий стане новим речником відомства

Сьогодні офіційно буде представлено нового речника МЗС. Ним стане Георгій Тихий, радник глави МЗС Дмитра Кулеби. Про це повідомили джерела «Главкому».

Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко пішов з посади у березні 2024 року. Він працював на цій посаді 3,5 роки.

Як повідомлялося, Георгій Тихий – комунікаційний менеджер і радник міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з жовтня 2019 року. Як журналіст, зокрема, висвітлював бойові дії під Іловайськом у 2014 році для німецького телеканалу ARD, потрапивши в оточення російських окупантів, але зумів виїхати разом із трьома журналістами.

До переходу на державну службу також працював власним кореспондентом «Укрінформу» в Нью-Йорку.

Теги: міністр Дмитро Кулеба МЗС

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