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Харлан присвятила олімпійську нагороду спортсменам, яких вбила Росія

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Харлан присвятила олімпійську нагороду спортсменам, яких вбила Росія
Фехтувальниця Ольга Харлана здобула бронзову нагороду Олімпійських Ігор
фото: НОК України

Харлан присвятила нагороду спортсменам, які не можуть приїхати на Олімпіаду, бо їх вбила Росія

Фехтувальниця Ольга Харлан присвятила здобуту нагороду на Олімпіаді Україні. Про це вона розповіла у коментарі «Суспільне Спорт».

За словами спортсменки, яка б сьогодні медаль не була, вона для неї є золотою. 

«Не знаю, що я зробила. Це просто не передати. Я присвячую це всій Україні, друзі, це вам. Присвячую це нашим захисникам і захисницям. Я присвячую це тим спортсменам, які не можуть сюди приїхати, бо їх вбила Росія», – сказала Ольга Харлан.

Нагадаємо, фехтувальниця Ольга Харлана здобула бронзову нагороду Олімпійських Ігор у Парижі. У поєдинку за третє місце українка перемогла представницю Південної Кореї Себін Чої. Ця нагорода стала першою для України на Олімпіаді в Парижі.

Ольга Харлан – олімпійська чемпіонка 2008 року та срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командній першості, бронзова призерка Олімпійських ігор 2012, 2016 та 2024 років в індивідуальній першості, шестиразова чемпіонка світу (2013, 2014, 2017, 2019 роки в індивідуальній першості, 2009 та 2013 роки в командній першості), восьмиразова чемпіонка Європи (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 роки в індивідуальній першості, 2009 та 2010 роки в командній першості).

Як повідомлялося, в 1/4 фіналу Харлан розгромила угорку Анну Мартон.

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Теги: спорт Олімпіада Ольга Харлан фехтувальниця Париж олімпійські ігри

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