Харлан присвятила олімпійську нагороду спортсменам, яких вбила Росія
Харлан присвятила нагороду спортсменам, які не можуть приїхати на Олімпіаду, бо їх вбила Росія
Фехтувальниця Ольга Харлан присвятила здобуту нагороду на Олімпіаді Україні. Про це вона розповіла у коментарі «Суспільне Спорт».
За словами спортсменки, яка б сьогодні медаль не була, вона для неї є золотою.
«Не знаю, що я зробила. Це просто не передати. Я присвячую це всій Україні, друзі, це вам. Присвячую це нашим захисникам і захисницям. Я присвячую це тим спортсменам, які не можуть сюди приїхати, бо їх вбила Росія», – сказала Ольга Харлан.
Нагадаємо, фехтувальниця Ольга Харлана здобула бронзову нагороду Олімпійських Ігор у Парижі. У поєдинку за третє місце українка перемогла представницю Південної Кореї Себін Чої. Ця нагорода стала першою для України на Олімпіаді в Парижі.
Ольга Харлан – олімпійська чемпіонка 2008 року та срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командній першості, бронзова призерка Олімпійських ігор 2012, 2016 та 2024 років в індивідуальній першості, шестиразова чемпіонка світу (2013, 2014, 2017, 2019 роки в індивідуальній першості, 2009 та 2013 роки в командній першості), восьмиразова чемпіонка Європи (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 роки в індивідуальній першості, 2009 та 2010 роки в командній першості).
Як повідомлялося, в 1/4 фіналу Харлан розгромила угорку Анну Мартон.
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